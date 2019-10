Les autochtones ont été délaissés durant la campagne électorale, selon Michèle Audette

MONTRÉAL – La militante et femme politique Michèle Audette a dénoncé, sur les ondes de QUB radio, le fait que les enjeux autochtones sont passés sous le radar durant la campagne électorale fédérale.

Au microphone de Benoit Dutrizac, vendredi, la commissaire et auteure de l’Enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées a fait remarquer que les promesses électorales concernant les Premières nations, comparativement à la campagne de 2015, ont été peu nombreuses, voire absentes.

«En 2015, c’était sur toutes les lèvres des partis politiques, sauf les conservateurs, évidemment. Tout le monde promettait une longue liste d’engagements et de promesses. Là [...], on n’entend rien, sinon que des déceptions une après l’autre», a-t-elle déploré.

Selon Mme Audette, les communautés autochtones sont très déçues du gouvernement sortant, mais ont «peur de revivre la période noire des conservateurs».