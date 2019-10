Le service religieux de Mona Lacroix, décédée le 24 septembre dernier à l’âge de 61 ans, se tiendra demain, 19 octobre, à 10 h 30, à l’église Saint-Michel-de-Sillery (1600, rue du Cardinal-Persico), à Québec, où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L’inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Michel-de-Sillery en toute intimité. Mona Lacroix, femme d’affaires qui a déjà tenu boutique sur l’avenue Maguire, à Sillery, était la sœur de Charles et Camil Lacroix. Mes condoléances à la famille.

Le tout premier Salon Cultivez Votre Énergie, pour ceux et celles qui se préoccupent de plus en plus de leur santé et de leur corps, se tiendra demain, de 9 h 30 à 18 h, à la Salle Albert-Rousseau, au niveau 1, salons corporatifs. Ce salon, qui se veut intimiste dans sa forme avec ses 16 exposants, ses 6 ateliers et ses 3 conférences, touche le bien-être et l’énergie sous toutes leurs formes. Tapez « Salon Cultivez Votre Énergie » dans votre moteur de recherche préféré.

95 ans

Bonne fête à Irène Guillemette Roy qui célèbre aujourd’hui son 95e anniversaire de naissance. Elle demeure à la résidence Au cœur de Bellechasse, dans la municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse, où elle dévore encore chaque jour son Journal de Québec. Je me joins à toute la famille pour lui souhaiter une très belle journée.

25 ans

Sépro & Associés Marketing Inc., qui se spécialise dans l’impression en quatre couleurs process au dos des rouleaux des caisses enregistreuses, célèbre aujourd’hui son 25e anniversaire de fondation. Depuis le 18 octobre 1994, Sépro & Associés a su se positionner en tant que leader québécois dans le marché promotionnel des rouleaux de caisse. Avec plus de 500 clients satisfaits et 150 supermarchés à son actif, Sépro est considéré comme un manufacturier de premier choix dans le domaine. Yves Gagnon est le président de Sépro & Associés Marketing Inc. www.rouleaudecaisse.com

18 ans le 18

Atteindre l’âge de 18 ans représente une étape marquante pour plusieurs adolescents et adolescentes. Le passage à l’âge adulte est parfois accompagné d’inquiétudes, mais souvent aussi d’encouragements pour la suite des choses. Maude Pichette, de Beaupré, célèbre aujourd’hui son 18e anniversaire de naissance. « Momo » pour les intimes étudie au Cégep Garneau afin de devenir intervenante en délinquance. Chef d’équipe au restaurant McDonald’s à Sainte-Anne-de-Beaupré depuis l’âge de 14 ans. Maude rêve d’un séjour en Australie. Aux dires de sa marraine Katherine, « elle ira loin, car rien ne l’arrête ». Toute sa famille lui souhaite de passer une très agréable journée d’anniversaire. 18 ans le 18, ça se fête.

Les Diabétiques de Québec

L’humoriste Peter MacLeod présentera un spectacle lors du 35e cocktail-bénéfice de l’association régionale Les Diabétiques de Québec, le jeudi 14 novembre, au Palais Montcalm. Puisque cette soirée coïncidera avec la Journée mondiale du diabète (le 14 novembre), le Dr Jean-Pierre Després, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et directeur scientifique du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne-Université Laval du CIUSSS de la Capitale-Nationale, fera le point sur le diabète à l’échelle mondiale. Près de 880 000 personnes sont atteintes de diabète au Québec, dont environ 250 000 l’ignorent. Renseignements : www.lesdiabetiquesdequebec.org/35e-soiree-benefice ou par téléphone au 418 656-6241.

Anniversaires

Lindsey Vonn (photo), ex-championne de ski américaine et conjointe de PK Subban, 37 ans... Jean Furois, ex-président du Fan-club des Nordiques, 78 ans... Catherine Soulard, docteure au Centre Chiropratique Soulard Tickel, 36 ans... Alexandre Tagliani, pilote automobile, 47 ans... France Gagné, ex-athlète paralympique, 57 ans... Jean-Claude Van Damme, acteur, réalisateur et producteur belge, 59 ans... Emmanuelle, chanteuse québécoise, 77 ans.

Disparus

Le 18 octobre 2018. Danny Leiner (photo), 57 ans, réalisateur, producteur et scénariste américain... 2017. Brent Briscoe, 56 ans, acteur américain... 2015. Paul West, 85 ans, écrivain britannique... 2012. Steve Vézina, 36 ans, ex-gardien de but de la LNAH qui a joué son hockey junior à Beauport (Harfangs)... 2006. Bobby Hachey, 74 ans, chanteur country... 1999. Paul Baillargeon, 77 ans, ex-lutteur professionnel.