Remise des Prix Créateurs d’emplois

Pleins feux sur Québec était présent à la troisième édition du gala des Prix Créateurs d’emplois, mardi dernier, au Centre des congrès de Québec. Quatre prix nationaux et 34 prix régionaux ont été décernés lors de cette soirée présentée par la Corporation des parcs industriels du Québec (CPIQ) en partenariat avec Fondaction et le Conseil du patronat du Québec. L’événement a entre autres couronné Groupe TAQ et iA Groupe financier, respectivement Coup de cœur et Champion pour la région de la Capitale-Nationale.

Un nouveau prix a été décerné cette année, il s’agit du Grand Prix Créateur d’emplois – Innovation et Productivité remis par Investissement Québec, qui a été décerné à Cascades.

Les Prix Créateurs d’emplois du Québec «ont été créés pour souligner l’apport important des créateurs d’emplois pour le développement du Québec et de ses régions. Dans le cadre du Gala, les prix célèbrent la création, le maintien et la croissance exceptionnelle d’emplois de qualité dans une perspective de développement durable». Tous les détails et plusieurs entrevues à voir demain, à l’émission.