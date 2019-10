Ryan Poehling marque un premier but avec le Rocket

Ryan Poehling a inscrit le but gagnant dans la victoire de 3 à 2 du Rocket de Laval face aux Bruins de Providence, vendredi soir, à la Place Bell. Il s’agissait d’une première réussite pour l’attaquant de 20 ans avec le club-école du Canadien de Montréal.

Le choix de premier tour du Tricolore à l’encan de 2017 s’est inscrit au pointage en milieu de troisième période. Son filet, inscrit sans aide, constituait son troisième point en six rencontres cette saison.

Alexandre Alain et Dale Weise, en avantage numérique, ont placé le Rocket en avant au premier engagement. Weise a complété un joli tic-tac-toe avec Alex Belzile et Xavier Ouellet pour venir battre le gardien québécois Maxime Lagacé, qui ne savait plus où donner de la tête.

Alex Petrovic et Ryan Fitzgerald ont ensuite déjoué le gardien Cayden Primeau pour amener tout le monde à deux buts partout. D’ailleurs, Petrovic, Fitzgerald et Trent Frederic ont chacun obtenu deux points dans la défaite.

Primeau a été solide devant son filet et a été nommé première étoile de la rencontre. Le jeune américain a stoppé 32 des 34 tirs dirigés vers lui. Il a enregistré une deuxième victoire cette saison.

C’est un deuxième gain consécutif pour les Lavallois, qui avaient amorcé la saison 2019-2020 avec trois défaites. Le Rocket et les Bruins s’affronteront à nouveau à la Place Bell de Laval vendredi.