Samuel Blais plus offensif

ST. LOUIS | En sept matchs, Samuel Blais a déjà atteint des sommets personnels dans la LNH avec trois buts et cinq points. C’est un but et un point de plus qu’en 32 rencontres l’an dernier avec les Blues.

À ses premiers pas à St. Louis en 2017-2018, Blais avait porté l’uniforme des Blues pour 11 matchs seulement, récoltant deux points (1 but, 1 passe).

Une saison de cinq points n’a rien de magique. On s’entend sur ce point. Mais à 23 ans et à sa troisième saison au Missouri, Blais se sent d’attaque pour de nouvelles responsabilités.

« Il y a un désir de me donner une chance pour un rôle plus offensif, a mentionné l’ailier originaire de Montmagny. J’ai connu un bon camp et j’ai prouvé que je pouvais remplir ce rôle. Jusqu’à présent, ça va bien. Je travaille fort et les chances viennent quand tu y mets les efforts. »

Gros et talentueux

Cette chance pour un rôle plus offensif passe par une place au sein du deuxième trio des Blues en compagnie de Ryan O’Reilly et de David Perron. En séries au printemps dernier, Craig Berube avait misé sur ce trio pour plusieurs rencontres.

« Je crois qu’il peut s’établir comme un bon ailier au sein de l’un des deux premiers trios, a noté Berube qui a aussi dirigé Blais avec les Wolves de Chicago dans la Ligue américaine en 2016-2017. Il a le talent et les habiletés pour jouer ce rôle. Mais il devra rester constant et obtenir des résultats. Pour l’instant, il fait du bon travail. S’il y a un endroit où il doit s’améliorer, c’est son jeu sans la rondelle. »

Il n’y a pas juste Berube qui croit en Blais. C’est la même chose pour O’Reilly et Perron.

« Ça ne fait aucun doute, Sam a un bon potentiel offensif, a dit O’Reilly. Pour un gros bonhomme, il contrôle bien la rondelle, il a de bonnes mains et il marque des buts assez spectaculaires. Il est confiant en possession de rondelle. »

« J’espère qu’il peut se maintenir comme un bon ailier offensif, il veut jouer physique et contrôler la rondelle, a renchéri Perron. Comme tous les jeunes joueurs, il cherche à avoir la rondelle sur sa palette. Mais comme joueur du top six, tu dois aussi réaliser que tes coéquipiers veulent autant la rondelle. En O’Reilly, il a un centre qui a gagné le trophée Conn-Smythe. »