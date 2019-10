Danny St-Pierre, sobre pour sa fille

« Je n’ai plus de raison de sortir. J’ai une belle fille de 4 ans et j’aime passer du temps avec ma blonde ! Je l’aime et on est bien chez nous. À six heures le matin, je commence à travailler et à six heures du soir, je rentre chez moi. Depuis que je ne bois plus, je suis très concentré », confie-t-il, croisé à l’ouverture officielle de la nouvelle halle gourmande Le Central, dont il est à la fois investisseur et porte-parole.