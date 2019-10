Supplémentaire pour Hollywood 5

L’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction du chef Jean-Michel Malouf, présentera une supplémentaire du spectacle hommage à John Williams intitulé Hollywood 5, le 14 décembre, à 14h, au Grand Théâtre de Québec. La musique des films Les Dents de la mer, E.T. l’extraterrestre, la saga Star Wars, Indiana Jones, Superman et plusieurs autres pièces de John Williams éveilleront des images et des émotions dans l’esprit des mélomanes et cinéphiles. Saviez-vous qu’après Walt Disney, le compositeur américain est la deuxième personne la plus nommée aux Oscars, cumulant 51 nominations? Deux autres représentations de ce spectacle auront lieu les 13 et 14 décembre à 19h30.

► Pour informations et achats de billets:osq.org