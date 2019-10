Tour d’horizon de la 1re ronde

Les séries éliminatoires de la MLS prennent leur envol samedi avec la présentation des matchs de première ronde. On aura droit à des duels très intéressants, autant dans l’Association Est que dans l’Association Ouest, mais il serait très étonnant qu’il y ait beaucoup de surprises, puisqu’à compter de cette année tous les affrontements en séries se décident sur une seule rencontre. Elles sont finies les séries aller-retour. Jetons donc un coup d’œil aux affrontements desquels les vainqueurs vont accéder aux demi-finales d’Association dès le milieu de la semaine prochaine.

Samedi 13 h

N.-Angleterre | 7 e dans l’Est | 45 points | 11-11-12

7 dans l’Est | 45 points | 11-11-12 Atlanta | 2e dans l’Est | 58 points | 18-12-4

Sur le papier, Atlanta est tout simplement trop fort pour la Nouvelle-Angleterre, surtout que le match sera présenté au Mercedes-Benz Stadium, où Atlanta n’a perdu que deux matchs en saison régulière. Mais tout le monde sait qu’il y a le papier et il y a le terrain, surtout en séries. Mais voilà, depuis que Bruce Arena a pris les commandes du Revolution, l’équipe tourne à plein régime et n’a perdu que trois matchs depuis la 13e rencontre de la saison. Au cours de la même période, Atlanta a subi huit défaites. On peut donc dire que les Revs méritent qu’on les considère sérieusement, surtout que les équipes d’Arena se comportent toujours bien en séries.

Dans le camp de la Nouvelle-Angleterre, on n’a pas une équipe explosive, mais on compte sur un groupe efficace mené par Carles Gil (10 B, 14 p) et par Gustavo Bou (9 b, 2 p) qui s’est rapidement adapté lors de son arrivée en juillet. Il faut toutefois noter que la Nouvelle-Angleterre a raté son dernier examen en s’inclinant 3 à 1 à Atlanta lors du dernier match de la saison, il y a deux semaines, et a perdu contre l’équipe de Géorgie en début de saison. Qui plus est, Atlanta (4-0-2) n’a encore jamais perdu contre la Nouvelle-Angleterre.

Du côté d’Atlanta, on peut aborder cet affrontement avec une certaine dose de confiance en sachant que le Mercedes-Benz Stadium est un véritable château fort où l’équipe dirigée par Frank DeBoer a conservé la seconde meilleure fiche à domicile de la ligue. En attaque, Josef Martinez n’a pas trop souffert du transfert de Miguel Almiron et a inscrit 27 buts cette saison, soit presque 50 % de la production de l’équipe. En toute logique, on peut s’attendre à ce que l’équipe aux cinq lignes l’emporte et poursuive son chemin la semaine prochaine. Mauvaise nouvelle par contre, l’arrière Miles Robinson, qui a disputé 33 des 34 matchs de la saison sera absent en raison d’une blessure.

Prédiction : Victoire Atlanta

Dimanche 15 h

NY Red Bulls | 6 e dans l’Est | 48 points | 14-14-6

| 6 dans l’Est | 48 points | 14-14-6 Philadelphie | 3e dans l’Est | 55 points | 16-11-7

Les deux équipes se livrent une guerre de mots par médias et réseaux sociaux interposés depuis une semaine, et c’est un peu normal : elles sont très proches l’une de l’autre. Les Taureaux n’ont pas tellement le choix de ruer puisque l’Union semble inébranlable cette année. Cet Union dirigé par Jim Curtin est une sorte d’anomalie dans le paysage de la MLS. Il n’y a pas de gros noms, qu’une bande de gars qui travaillent fort et qui ont trouvé rapidement une cohésion pour s’établir comme une force tranquille dans l’Est.

Philadelphie a démontré une belle constance tout au long de la saison et n’a jamais perdu plus de deux matchs consécutifs, ce qui n’est arrivé que deux fois. Mais l’Union a un peu sautillé jusqu’à la ligne d’arrivée en ne remportant qu’un seul de ses cinq derniers matchs (1-3-1) de la saison, ce qui est de nature à soulever certaines inquiétudes. Sur le plan offensif, c’est drôlement bien réparti puisque 14 joueurs différents ont marqué cette saison, Kacper Przybylko en inscrivant 15. C’est toutefois un peu plus moyen en défensive avec 50 buts accordés.

Quant aux Red Bulls, même s’ils ont terminé au 5e rang dans l’Est et qu’ils ont eux aussi connu une fin de saison décevante avec un dossier de 3-5-2 à leurs dix derniers matchs, ils ont des raisons de se présenter au Talen Energy Stadium en confiance puisqu’ils y présentent une fiche de 4-2-2 à leurs huit dernières visites et qu’ils sont invaincus lors de leurs six derniers affrontements (4-0-2) contre l’Union. Sur le plan offensif, ils ont aussi une belle variété avec 18 marqueurs différents cette saison, Daniel Royer (11) étant devenu l’homme de confiance, ce qui a relégué Bradley Wright-Phillips au poste de réserviste. Les Taureaux ont eu la fâcheuse habitude de décevoir en séries, peut-être que, dans le rôle de négligés, ils sauront surprendre cette fois-ci.

Prédiction : Victoire Red Bulls

Samedi 18 h

D.C. United | 5 e dans l’Est | 50 points | 13-10-11

| 5 dans l’Est | 50 points | 13-10-11 Toronto FC | 4e dans l’Est | 50 points | 13-10-11

Ce pourrait bien être le dernier match de Wayne Rooney en MLS si D.C. s’incline au BMO Field où le Toronto FC a été relativement efficace cette saison. C’est surtout une confrontation de puissance et finesse à laquelle nous assisterons avec Jozy Altidore et Alejandro Pozuelo dans le camp torontois, ainsi que Rooney et Luciano Acosta chez D.C. Les deux équipes ont terminé la saison avec la même fiche, et c’est le différentiel de but de +5 de Toronto, un de mieux que D.C., qui a déterminé qui serait l’hôte de la rencontre. On ne peut pas faire plus serré que ça.

Les deux équipes ont des forces opposées, ce qui devrait offrir un spectacle drôlement divertissant. Dans le camp torontois, on marque beaucoup de buts (57), mais on en accorde également beaucoup (52). D.C. est à l’autre bout du spectre avec seulement 42 buts marqués, le plus petit total de toutes les équipes participant aux séries. L’équipe de la capitale nationale américaine a toutefois présenté la seconde défensive de la MLS cette saison avec 28 buts accordés, seulement un de plus que le Los Angeles FC, détenteur du premier rang de la colonne statistique.

La tâche défensive du Toronto FC semble être plus facile à première vue. S’il parvient à neutraliser Rooney (11 buts), Acosta, Paul Arriola et Lucas Rodriguez, tous auteurs de six buts, ça devrait aller. Chez les Torontois, Pozuelo est aussi bon pour marquer que pour passer avec 12 buts et autant de passes décisives. Altidore se charge quant à lui de la puissance dans la surface adverse. Les deux équipes ont par ailleurs très bien terminé la saison, D.C. étant invaincu lors de ses cinq derniers matchs (3-0-2) pendant que la séquence de défaite torontoise dure depuis dix rencontres (4-0-6).

Prédiction : Victoire Toronto

Samedi 15 h 30

FC Dallas | 7 e dans l’Ouest | 48 points | 13-12-9

| 7 dans l’Ouest | 48 points | 13-12-9 Seattle | 2e dans l’Ouest | 56 points | 16-10-8

Seulement huit points séparent le FC Dallas des Sounders de Seattle, mais le fossé est plus grand qu’il n’y paraît. Pendant que Seattle présente une fiche fort enviable de 11-12-4 à domicile, le FC Dallas possède le pire dossier à l’étranger parmi les 14 équipes qui participent aux séries éliminatoires, soit 3-11-3. On ne s’en étonne pas quand on constate que Dallas a marqué seulement 16 de ses 54 buts en déplacement, soit une moyenne inférieure à un but par match. Ce n’est pas mieux en attaque avec seulement 16 buts marqués en 17 rencontres alors qu’ils en ont accordé 30. Les Sounders, eux, marquent à la maison (34 buts) et sont plutôt avares avec 21 buts accordés.

Les Sounders comptent sur un quatuor dynamique qui énergise l’attaque sur le flanc gauche. On parle ici de Raul Ruidiaz (11 b, 3 p), Jordan Morris (10 b, 7 p), Nocilas Lodeiro (7 b, 12 p) et Cristian Roldan (6 b, 5 p). La ligne défensive est composée de bons vétérans, pendant que Stefan Frei est l’un des meilleurs gardiens de la ligue depuis plusieurs années. Il vient d’ailleurs au 3e rang de la MLS pour le nombre de blanchissages (10), sur égalité avec Nick Rimando de Salt Lake, il est également 4e pour les arrêts (116). On a donc affaire à une équipe fort bien équilibrée qui est drôlement régulière depuis le début de la saison, n’ayant connu qu’une seule séquence de trois défaites consécutives, pour ensuite espacer tous les autres revers et connaître six séries de deux victoires d’affilée. Ce n’est donc pas une équipe qui trébuche souvent.

Dallas a aussi fait preuve de régularité, mais a connu quelques petites périodes plus compliquées. C’est surtout sur le plan de l’attaque que ça ne tourne pas bien rond pour l’équipe texane. Aucun joueur n’a franchi la barre psychologique des dix buts, Jesus Ferreira étant le meilleur marqueur avec huit buts et six passes. Zdenek Ondrasek a toutefois débloqué en deuxième moitié de saison avec sept buts deux passes. Ce n’est pas une mauvaise chose puisque Dominique Badji est blessé. Malgré tout, on voit mal comment cette équipe pourrait surprendre les Sounders devant plus de 40 000 partisans.

Prédiction : Victoire Seattle

Samedi 22 h

Portland | 6 e dans l’Ouest | 49 points | 14-13-7

| 6 dans l’Ouest | 49 points | 14-13-7 Real Salt Lake | 3e dans l’Ouest | 53 points | 16-13-5

C’est sans doute la confrontation la plus étrange. Dans un premier temps, l’histoire d’amour entre les Timbers et leurs partisans a connu ses premiers moments difficiles alors que l’équipe a connu une fin de saison très difficile, ne remportant que trois de ses dix dernières sorties (3-4-3). Dans le camp de Salt Lake, on a congédié l’entraîneur-chef, Mike Petke, en août après que celui-ci ait eu une altercation avec un officiel qui lui a valu une suspension et une amende. On a ensuite renvoyé le directeur général, Craig Waibel, à la fin de septembre. Et pourtant, l’équipe a continué de progresser au classement en connaissant une fin de saison fort intéressante.

Le Real est entre autres propulsé par l’émotion que provoque la fin de carrière du gardien Nick Rimando, qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Le cerbère de 40 ans a disputé 29 matchs cette saison, réalisant dix jeux blancs et remportant 11 des 16 victoires de l’équipe. Salt Lake arrive au second rang de la ligue pour les buts accordés, soit seulement 41, heureusement parce que l’équipe de l’Utah n’est pas tellement productive en attaque. Elle offre toutefois une belle variété puisque Albert Rusnak (10 b, 5 p), Sam Johnson (9 b) et Jefferson Savarino (8 b, 5 p) peuvent tous prendre le relais.

Ce n’est pas rose chez les Timbers où le diable semble être aux vaches avec le meneur, Diego Valeri (8 b, 16 p) qui semble être préoccupé par son contrat. Pourtant, les Timbers ont une attaque avec Valeri, Jeremy Ebobisse 11 b, 1 p), Brian Fernandez (11 b, 1 p) et Sebastian Blanco (6 b, 11 p). Le jeu défensif est moyen, sans plus, mais l’équipe de l’Oregon a plutôt bien fait, loin de son domicile, avec un dossier très respectable de (6-8-3). On pourrait donc assister à un affrontement très serré puisque seulement quatre points ont séparé les deux équipes cette année.

Prédiction : Victoire Salt Lake

Dimanche 20 h 30

L.A. Galaxy | 5 e dans l’Ouest | 51 points | 16-15-3

| 5 dans l’Ouest | 51 points | 16-15-3 Minnesota | 4e dans l’Ouest | 53 points | 15-11-8

Les deux équipes n’ont que deux points d’écart, et le Galaxy a une victoire de plus, mais le Minnesota a été constant en accumulant beaucoup de verdicts nuls, de sorte qu’il a subi quatre revers de moins. Le Minnesota n’a subi qu’un seul revers à la maison cette saison, mais le Galaxy y a soutiré un verdict nul de 0 à 0 à son seul passage. Le Galaxy n’est pas vilain en déplacement, ce qui annonce donc une confrontation intéressante.

Mais il faut savoir qu’un match impliquant le Galaxy est toujours intéressant, ne serait-ce qu’en raison de la présence de Zlatan Ibrahimovic. Le grand et flamboyant attaquant suédois marque des buts spectaculaires. Il a terminé au second rang des meilleurs marqueurs du circuit avec 30 buts en seulement 29 matchs. Il a ajouté sept passes décisives, ce qui veut dire qu’il a participé à près de 64 % des buts du Galaxy. On n’est pas étonné d’apprendre que Uriel Antuna arrive loin derrière avec six buts et 5 passes, tout comme Crisian Pavon, Sebastian Lletget, Favio Alvarez et Daniel Steres qui ont tous inscrit trois buts. Une chance que Zlatan est là parce que le Galaxy présente l’une des pires défensives de la MLS avec 59 buts accordés. Le gardien Jamie Bingham arrive sans surprise au premier rang de la MLS pour les arrêts (141) et pour les tirs reçus (195).

Le Minnesota a marqué quelques buts de moins que le Galaxy, mais il a été plus étanche en défensive avec 43 buts accordés, ce qui le place dans le top 5 de la MLS à ce chapitre. Cette belle performance est en partie le résultat du bon travail du gardien Vito Manone, qui arrive au second rang pour les arrêts (129) derrière son adversaire lors de cette série. On peut donc affirmer sans trop avoir peur de se tromper que ça risque de se jouer dans les buts. Le Minnesota n’a pas l’explosivité offensive que procure un joueur comme Zlatan, mais peut compter sur Darwin Quintero, un joueur qui a récolté dix buts et cinq passes décisives cette année. Après, il a un bon nombre de joueurs qui peuvent mettre l’épaule à la roue pour débloquer les situations offensives.

Prédiction : Victoire Minnesota