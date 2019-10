Un aîné tué en roulant à contresens sur l’A10

Quelques minutes plus tard, un terrible face-à-face est survenu. Paul Lloyd Chow, qui était à bord de sa Toyota Matrix, a subi de très graves blessures lors de l’accident. Il a été conduit à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures au courant de la nuit.

La conductrice et la passagère de l’autre véhicule impliqué dans la collision, une Volkswagen Jetta, ont subi des blessures légères. Les femmes de 43 et 44 ans ont été transportées dans un centre hospitalier, mais on n’a jamais craint pour leur vie.