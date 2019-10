Vins et Festin pour CERVO

Vivez la vie de château en prenant part à la soirée Vins & Festin au profit de la Fondation CERVO, qui se tiendra à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, le 7 novembre prochain. Plus de 500 personnes sont attendues à ce cocktail dînatoire gastronomique au «Château CERVO», qui se déroulera sous la présidence d’honneur de Guy Cormier, président et chef et de la direction du Mouvement Desjardins, qui en profitera pour annoncer une contribution d’envergure au profit des maladies du cerveau.

