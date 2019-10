Wild: Jason Zucker critique son entraîneur Bruce Boudreau

L’attaquant du Wild du Minnesota Jason Zucker n’est pas passé par quatre chemins après la défaite des siens de 4 à 0 contre le Canadien de Montréal, jeudi soir.

L’athlète de 27 ans s’est permis de critiquer ses coéquipiers, mais surtout son entraîneur-chef Bruce Boudreau.

«Pour être honnête, nous avons besoin de bien plus qu’une réunion pour nous ressaisir, a exprimé Zucker au site internet The Athletic. Nous devons tous nous ressaisir et à commencer par Bruce [Boudreau]. Bruce doit être meilleur. Nous devons être meilleurs. Tout le monde doit être meilleur.»

Depuis le début de la campagne 2019-2020, le Wild a signé seulement un gain en sept parties, ce qui lui confère le dernier rang au classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH). L’équipe du Minnesota a aussi énormément de difficultés en défensives, alors qu’elle accorde 4,14 buts en moyenne par partie.

Pendant qu’il n’arrive pas à défendre, certains vétérans comme Zucker, Zach Parise, Eric Staal et Mikko Koivu, n’ont toujours pas amassé de but à cinq contre cinq.

«Personne d’autre que nous ne sera en mesure de nous sortir de là, a ajouté Zucker. C’est l’équipe que nous avons. Nous devons trouver une solution. Nous devons être meilleurs. C’est inacceptable.»

Les patineurs de Wild et leur entraîneur ont quelques jours pour retourner à la table à dessin, alors que le Canadien sera de visite à St. Paul, dimanche soir.