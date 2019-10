12 idées d’activités pour les fans finis d’Halloween à Québec

Qui a dit que les célébrations de l’Halloween devaient se limiter à la soirée du 31 octobre?

Les amateurs d’horreur, de costumes et de bonbons ne manquent pourtant pas d’occasions de souligner la fête de l’épouvante, puisque de nombreuses activités thématiques sont organisées durant le mois d’octobre à Québec.

Voici donc 12 idées de sorties en famille ou entre amis pour célébrer l’Halloween à Québec.

Découvrir la sombre histoire des plaines d’Abraham

Chaque automne, sur les plaines d’Abraham, on met le paquet en proposant une foule d’activités liées à l’Halloween et au mois des morts.

Parcours familial hanté dans la tour Martello, anecdotes historiques frôlant l’horreur, marche macabre, lanterne à la main: de nombreuses activités sont au programme, qui sauront plaire aux petits comme aux grands.

Jusqu’au 16 novembre, sur les plaines d’Abraham

Récolter des friandises à la Mascarade de l’Halloween

Photo d'archives Didier Debusschere

Événement halloweenesque incontournable à Québec, la Mascarade invite cette année encore les familles à se rassembler dans la rue Racine, dans Loretteville, pour une fête familiale «monstrueusement divertissante».

Une foule d’activités sont proposées aux participants, en collaboration avec les commerçants et organismes des environs.

Le samedi 26 octobre, dans la rue Racine

Souligner la fête des Morts à l’Aquarium du Québec

Tous les samedis du mois d’octobre, les morts donnent rendez-vous aux vivants dans le cadre d’une grande fête thématique colorée à l’Aquarium du Québec.

Vous pensez avoir des nerfs d’acier? Présentez-vous plutôt à l’effrayante fête des Morts du vendredi 25 octobre, réservée aux 14 ans et plus, qui sera plus monstrueuse que jamais.

Les 19 et 26 octobre (formule familiale) et le 25 octobre (formule épouvante), à l’Aquarium du Québec.

Célébrer les arts et la désinvolture au MNBAQ

Préparez vos plus beaux costumes: la Nuit MNBAQ est de retour le 25 octobre prochain pour souligner l’Halloween.

L’art psychédélique, la musique et l’excentricité seront à l’honneur dans le cadre de cette soirée au Musée national des beaux-arts du Québec. Plusieurs groupes et DJ se succéderont dans les différentes salles de l’établissement, dont le collectif Busty and the Bass.

Le vendredi 25 octobre, au Musée national des beaux-arts du Québec

Aller à la rencontre des fantômes de notre histoire

Une façon originale et inusitée de redécouvrir le Vieux-Québec est de se laisser guider à travers de sombres récits datant de la Nouvelle-France, racontés par des fantômes de l’époque.

Les Promenades fantômes et les Visites fantômes de Québec offrent aux visiteurs ce type d’expérience à glacer le sang.

Jusqu’au 31 octobre, 20, rue des Navigateurs (Promenades fantômes) et 34, boulevard Champlain (Les Visites fantômes de Québec).

Naviguer dans la forêt hantée à Arbraska Duchesnay

Le parcours d’arbre en arbre de la Station touristique Duchesnay sera enveloppé d’une aura de mystère pour la soirée du 19 octobre.

Les participants, qui peuvent se costumer, auront l’occasion de s’aventurer dans un parcours aérien agrémenté de décorations halloweenesques. L’activité est réservée aux personnes de 12 ans et plus.

Le samedi 19 octobre, 143, montée de l'Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Frissonner dans le Parcours de l’horreur du Méga Parc

Reconnu pour ses manèges ludiques et son ambiance familiale, le Méga Parc des Galeries de la Capitale prend un air lugubre à l’approche de l’Halloween.

Tous les vendredis, samedis et dimanches d’octobre, le parc d’attractions intérieur ouvre les portes d’un sinistre Parcours de l’horreur.

Les courageux qui s’y aventureront trouveront sur leur chemin des zombies, des clowns démoniaques, des créatures sanglantes et d’autres monstres effrayants.

L’activité est conseillée aux personnes âgées de plus de 13 ans.

Les week-ends du mois d’octobre, aux Galeries de la Capitale

Assister à une pièce de théâtre d’épouvante

Photo courtoisie

Dans le cadre de l’Halloween, Le Périscope présente la pièce Dévoré(s), une création déstabilisante sur la peur de l’autre.

Écrite par Jean-Denis Beaudoin, l’histoire se déroule le 31 octobre, dans un monde où la réalité oscille entre rêve et cauchemar.

Une belle occasion de souligner la fête de l’horreur, tout en encourageant la culture théâtrale!

Du 29 octobre au 16 novembre, au Périscope

Laisser aller sa créativité dans une soirée Harry Potter au Crackpot Café

Y a-t-il des fans d’Harry Potter dans la salle? Le Crackpot Café organise deux soirées thématiques en lien avec l’univers de Poudlard.

Plusieurs suggestions de pièces à décorer ainsi qu’une collation servie durant l’activité s’inscriront dans ce thème.

Les convives sont d’ailleurs invités à assumer leur amour pour Harry Potter en se costumant lors de l’événement.

Les 23 et 24 octobre, au Crackpot Café

Écouter des histoires sombres du Trait-Carré

Découvrez une facette méconnue de Charlesbourg en écoutant le récit d’événements étranges et du Trait-Carré.

L’activité, réservée aux 12 ans et plus, se déroulera dans l’ambiance redoutable d’un moulin hanté au Moulin des Jésuites.

Le samedi 19 octobre, 7960, boulevard Henri-Bourassa

Collecter des bonbons en famille dans Saint-Roch

Photo Facebook Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch

Les familles de la Basse-Ville de Québec sont conviées à célébrer l’Halloween dans le cadre d’une grande fête de quartier qui se déroulera dans divers lieux de Saint-Roch et de Saint-Sauveur.

De nombreuses activités familiales sont prévues: animation, maquillage, distribution de bonbons, cirque, zumba, etc. L’événement, organisé par la Table de quartier l’Engrenage de Saint-Roch, est rendu possible grâce à la collaboration des organismes et commerçants du secteur.

Le jeudi 31 octobre, dans plusieurs lieux de Saint-Roch et Saint-Sauveur

Faire la fête avec les vampires du Petit Champlain

Les vampires prendront d’assaut le Quartier Petit Champlain et la Place Royale, le 26 octobre, dans le cadre d’une fête familiale.

Au menu: récolte de friandises, décoration de citrouilles et mystérieux ateliers. Les enfants sont invités à se costumer pour l’occasion.