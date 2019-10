CHABOT, Lorraine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 octobre 2019, à l'aube de ses 73 ans, est décédée madame Lorraine Chabot, fille de feu Adrien Chabot et de feu Jeannette Henry. Elle demeurait à Saint-Lazare-de- Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil le père de ses enfants Réjean Godbout, son fils Pierre Godbout (Angela Fletcher), sa fille Amélie Godbout (Robi Couture); ses petits-enfants: Annabelle et Nicolas Godbout ainsi que Annette Couture. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Jean-Marie (Marthe Fradette), Germain (Micheline Vachon), René (Andréa Guillemette), Clément (Gaétane Bolduc), Bernard (Marjolaine Picard), Yvan (Francine Lamontagne), Gisèle (André Gagnon), Raymond (Claude Lemieux), Christian (Lucie Lamontagne), feu Jacinthe (Gaston Brulotte) et Étienne (Nathalie Aubin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godbout: Céline (Jacques Fournier), Ginette (Bertrand Labrecque), Francine (Alain Fournier), Christian (Suzanne Bélanger), Michel (Sylvie Breton) et Danielle ainsi que ses oncles, tantes, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer au 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la