PIOFFET, Michel



À l'Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid's, le 14 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Michel Pioffet, époux de feu dame Christiane Labonde, fils de feu Marguerite Couturier et de feu Alfred Pioffet. Il demeurait à Sainte-Foy.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Martin Gaffney), Dominique (Kürsat Yilmaz), Marie-Christine et Philippe; ses petits-enfants: Sara-Hélène et Jean-Christophe Weinbuch; ainsi que ses neveux, nièces, petits-neveux, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy, Bureau 2000, Québec, G1S 2M4, www.amisdujhsb.ca, téléphone : 418 684-2260. Des formulaires seront disponibles sur place.