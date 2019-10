ROUSSEAU, Lilia Kalaidjiewa



Entourée de l'amour des siens, à l'Unité de soins palliatifs du CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 15 octobre 2019, est décédée sereinement à l'âge de 89 ans, Mme Lilia Kalaidjiewa, épouse de feu Jean Rousseau, fille de feu Georges Kalaidjiev et de feu Zéza Miguewa, demeurant à Trois-Rivières. La famille accueillera parents et ami(e)s auHeures d'accueil: le jeudi 24 octobre de 19 h à 21 h 30 et vendredi, jour des funérailles, à partir de 9 h.L'inhumation aura lieu au cimetière St-Michel à une date ultérieure. Elle est partie rejoindre sa fille Ingrid, décédée le 21 juillet 2016. Lilia laisse dans le deuil, ses enfants : Christian Rousseau (Danièle Maynard) et Jean-François Rousseau; ses petits-enfants : Philippe Rousseau (Stacey Lance), Frédérique Rousseau (Charles Latulippe), Justin Rousseau (Alexandra Nedelcu); ses arrière-petits-enfants : Mila, Madden, Astrid et Constant; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) pour l'Unité de soins palliatifs (731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, QC G9A 1Y1).