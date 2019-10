THIBAULT, Marie Noël



C'est avec grande tristesse que la famille de Marie Thibault partage l'avis de son décès à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 octobre 2019, à l'âge de 91 ans et 5 mois. Née à St-Philémon, comté de Bellechasse, Québec, épouse de feu Philippe Thibault, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 24 octobre 2019, de 13 h à 16 h, et de 18h à 21h. Le vendredi 25 octobre, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses chers enfants: Donald (feu Francine Laquerre) et sa copine Denise Boucher, feu Richard (France Garon), Hélène (Nelson Plamondon), Réjean (Michelle Dubé), Lynn, Carole, Christiane et Ginette (Yves Fortin) ainsi que Line Parent et Michel Arcand. Ses 11 petits- enfants: Nathalie, Dominic, Jacinthe, Sébastien, Éric, Steve, David, André, Vincent, Philippe et Caroline ainsi que leurs conjoints et conjointes. Ses 10 arrière-petits-enfants: Èva-Maude, Charles, Félix, Alysson, Jake, Rachel, Zack, Alia, Ethan et Olivier. Ses frères et soeurs: feu Germaine Thibeault (feu Émilien Thibeault), Jacqueline Noël (feu Michel Roy), feu Paul Noël (feu Jeanne), feu Henri Noël (feu Lucienne), feu Rosaire Noël (Rolande) son frère Albert Noël (Clémence), feu Rosana Laprise, feu Joe Laprise, feu Georges Laprise et feu Pierre Laprise. Ses belles- sœurs et beaux- frères: feu Eugène Thibault (feu Antoinette), Henri Thibault (feu Thérèse), feu Paul Thibault (feu Germaine), feu Léonce Thibault (Irène), feu Janine Thibault (Robert), Yvette Thibault (feu Zéphirin), Rita Thibault (feu Louis-Aimé), feu Clément Thibault (feu Irène) et feu Roméo Thibault (Jeannine); ainsi que tous ses neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du département de gériatrie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus.