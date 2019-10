Alex Pietrangelo: la loyauté ou l’argent

ST. LOUIS | Les Blues ont réalisé un tour de force en conservant une formation pratiquement intacte après leur conquête de la Coupe Stanley. Doug Armstrong, le directeur général de l’équipe, y a même greffé un défenseur de renom en Justin Faulk.

Mais Armstrong aura un dossier important à régler d’ici les prochains mois, celui d’Alex Pietrangelo. Le capitaine des Blues termine la dernière année d’un pacte de sept ans et 45,5 millions qui lui rapporte annuellement 6,5 millions. Il ne faut pas être un devin pour prédire que Pietrangelo reluquera une prochaine entente plus lucrative.

Le 1er juillet prochain, l’Ontarien pourrait être le défenseur le plus attrayant sur le marché des joueurs autonomes. À 29 ans, il a le même âge qu’Erik Karlsson (Sharks) et Drew Doughty. Karlsson et Doughty sont les deux défenseurs les mieux rémunérés de la LNH avec un salaire annuel sur le plafond salarial de 11,5 millions et 11 millions respectivement.

Pietrangelo n’a pas parlé de chiffres. Il n’a pratiquement pas parlé de son contrat lorsque questionné par le représentant du Journal.

« Je n’y pense pas, a-t-il répliqué après un revers de 4 à 3 en tirs de barrage face aux Canucks de Vancouver, jeudi, à St. Louis. Je dois juste jouer. »

« Je ne peux rien prédire, a-t-il poursuivi. Je ne connais rien d’autre que St. Louis dans la LNH et je m’y plais. J’aime la ville, j’aime l’équipe. J’ai confiance que les négociations se dérouleront bien. »

Juste valeur

En entrevue avec le collègue Pierre LeBrun pour le site The Athletic, Armstrong a dit qu’il avait espoir de voir ses joueurs accepter de plus petits contrats afin de préserver le noyau de l’équipe.

Cette année, les deux plus gros salariés des Blues sont Vladimir Tarasenko et Ryan O’Reilly à 7,5 millions. S’il poursuit sa carrière au Missouri l’an prochain, Pietrangelo se hissera fort probablement au sommet.

« Je crois que tu peux accepter un peu moins pour garder un noyau intact, mais tu veux aussi être payé à ta juste valeur, a rappelé O’Reilly. Je ne peux pas prédire ce qui arrivera avec Pietrangelo, mais je peux déjà vous dire que je souhaite qu’il reste. Il est notre capitaine et un des meilleurs défenseurs de la LNH. »

« Alex est un gars d’équipe, a renchéri l’ailier David Perron. Il est notre capitaine et un très bon ami à l’extérieur de la patinoire. Je connais assez bien sa situation, mais je ne rentrerai pas dans les détails. L’équipe a intérêt à dire que les joueurs clés accepteront moins d’argent pour garder le noyau intact. S’ils pouvaient garder tout le monde en bas de cinq millions, je pense qu’ils le feraient ! Mais Alex reste un défenseur élite dans la LNH. Il voudra obtenir un salaire à la hauteur de son talent. »

Choix de 1er tour des Blues en 2008 (4e au total), Pietrangelo a connu sept saisons de 40 points ou plus depuis ses débuts à temps plein à St. Louis en 2010-2011.