DUCHESNE, Gertrude



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 13 octobre 2019, à l'âge de 87 ans, nous a quittés dame Gertrude Duchesne. Elle était l'épouse de feu monsieur Léger Bouchard et elle demeurait à Baie-Saint-Paul, autrefois de Saint-Cassien des Caps.et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au funérarium de lalundi le 21 octobre de 14 h à 16 h et de 19 h à 22 h et mardi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Madame Duchesne laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Nicole Bouchard), Mario (feu Clémence Simard), Bruno (Sonia Tremblay) et Marie-Claude (Roberto Bergeron); ses petits-enfants: Raphaël, Maxim (Babak), Frédéric, Jessika, Alexandre (Anyck), Michael, Kim et Gaëlle (Yan); ses arrière-petits-enfants: Zackary, Félix et Nolan; ses frères et sœurs: Solange (feu Gérard), Léger (Denise), Roch, Martial (Jacqueline), Yvon, Jean-Guy (Gaétanne), Michel (feu Claudine), Laurent (Marie-Paule), Cyril, Maurice (Francine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre son époux Léger, son fils Carol, sa petite-fille Sara-Maude, sa bru Clémence, ses frères et sa sœur: Lucien, Victor, André, Jacques, Jocelyn et Gisèle. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD, unité Dina Boivin, ainsi que le Dr Chevrette pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds CHSLD, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la