Cinq spas où se détendre après une randonnée

Les couleurs en sont à leurs derniers soubresauts! Pourquoi ne pas fouler les sentiers sous le doux soleil d'automne avant de vous plonger en fin d'après-midi dans les eaux bouillonnantes d'un spa nordique? On vous dévoile nos adresses coups de cœur au Québec pour un mariage parfait entre plein air et bien-être.

1. Spa Eastman – Cantons-de-l'Est

Le spa Eastman, situé dans le village du même nom, n'a rien à voir avec les autres spas nordiques du Québec. Outre la traditionnelle thermothérapie dans les bains, il réserve une expérience complète de ressourcement au beau milieu d'un domaine de 326 acres de forêts et de rivières. Quoi de mieux alors que de commencer par une randonnée sur ses 15 km de sentiers pour s'imprégner de la nature, avant de manger santé au restaurant et de succomber à un massage en fin d'après-midi? Hébergement à l'auberge sur place. spa-eastman.com

2. Nordik Spa-Nature – Outaouais

Plus grand spa nordique en Amérique du Nord, le Nordik de Chelsea est parfaitement situé entre la ville et la nature. Blotti au cœur du parc de la Gatineau, il permet de passer des sentiers à la salle de massage ou aux bains bouillonnants en moins de 20 minutes. Et que dire de la vue sur la forêt colorée depuis la piscine chaude à débordement! Hébergements sur place. lenordik.com

3. Spa Natur’Eau – Lanaudière

Situé à Mandeville, aux abords des sentiers de la réserve faunique Mastigouche (6 km de sentiers) et de la Zec des Nymphes (Sentier national), le Spa Natur’Eau est une bonne adresse pour se ressourcer au cœur de la forêt lanaudoise. Le spa compte toutes les installations d'un spa nordique, ainsi que deux chalets, deux pods et une mini-maison à louer sur place. natureau.com

4. Strøm spa nordique Mont-Saint-Hilaire – Montérégie

Quatrième spa de l'enseigne Strøm, celui du Mont-Saint-Hilaire est certainement le mieux localisé pour une randonnée automnale avant de profiter du sauna, du hammam et des autres installations. Situé au pied de la montagne montégérienne, il donne accès en moins de dix minutes d'auto aux 25 km de sentiers du Centre de la nature et à ses quatre sommets qui surplombent le lac Hertel. stromspa.com/mont-st-hilaire

5. Appalaches Lodge-Spa-Villégiature – Chaudière-Appalaches

Admirez les merveilles de la forêt du parc régional des Appalaches depuis le bassin principal du spa de l'auberge. Situé à 1 h 30 de la ville de Québec, à Saint-Paul-de-Montminy, l'Appalaches-Lodge-Spa-Villégiature est un parfait camp de base pour les randonneurs en mal de bien-être et de chaleur après leur randonnée sur la montagne Grande-Coulée. Accès direct et gratuit aux sentiers pédestres du parc. Hébergement en auberge et en chalets sur place. appalachesspa.com