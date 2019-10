Courir les citrouilles dans le Maine

La Maine Pumpkin Trail (Sentier des citrouilles) du Maine couvre 40 km le long de la côte et propose de nombreuses activités comme des croisières, des régates en bateaux-citrouilles, des défilés, etc. Une belle occasion de s’amuser en famille tout en profitant des plages et des eaux encore chaudes.

Photo courtoisie, VisitMaine

Le festival du Damariscotta Pumpkinfest & Regatta a débuté en 2007 par la course de deux immenses citrouilles transformées en bateau. Ce programme avait pour but de promouvoir l’éducation horticole auprès des jeunes et des moins jeunes de la petite ville de Damariscotta qui vit principalement de la pêche et du tourisme.

En 2016, les bénévoles du Damariscotta Pumpkinfest & Regatta ont eu l’idée de proposer à d’autres attractions de la région d’établir un partenariat permettant aux petites familles de bien profiter de l’automne.

Photo courtoisie, VisitMaine

L’année suivante (2017), le prestigieux magazine Travel & Leisure gratifiait l’événement de Meilleur festival d’automne dans le Maine !

Voici quelques-unes des activités qui y sont proposées :

Jusqu’au 31 octobre, Coastal Maine Botanical Gardens propose Les Épouvantails du Jardin, une exposition consacrée à des épouvantails artisanaux fantaisistes, fantasmagoriques et créatifs fabriqués par des artistes, des entreprises, des étudiants, des organisations et des particuliers de la région. mainegardens.org

Le Musée maritime de Bath propose Croisière Lighthouse Legends & Lore. Avec Red Cloak Haunted History Tours, on explore les légendes et les traditions de plusieurs phares, dont ceux de Midcoast, Doubling Point, Hendrick’s Head, Seguin Island (de loin), Ram Island et The Cuckolds. On fait également un arrêt à l’historique Burnt Island Light pour observer de près la maison et la tour du gardien. mainemaritimemuseum.org

11 octobre : Le Pumpkin Derby « Pit Crew » ou Course des citrouilles. Ces dernières sont installées sur essieux et doivent parcourir 50 mètres dans le centre-ville.

Le 14 octobre : Les Régates en citrouilles (Pumpkinboat Regatta) à marée haute. Il y a 2 divisions dans la régate : la division Paddleboat (pédalo) et la division Powerboat, dans laquelle les citrouilles sont équipées d’un moteur hors-bord de 5 à 10 CV. La régate peut être vue côté port ou dans le Lincoln Theatre, un bâtiment historique de 1860.

19 octobre : Illumination de près de 10 000 citrouilles autour de Freeport (Camp Sunshine Festival).

Info : damariscottapumpkinfest.com ou mainepumpkintrail.com et Visitmaine.com