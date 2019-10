Déchirement entre conviction et émancipation

La nouvelle pièce de Nathalie Doummar, une comédie dramatique qui prendra l’affiche à La Petite Licorne, tourne autour d’une femme égyptienne qui vient d’un milieu familial très conservateur et qui cherche à se libérer et à se redéfinir afin d’adopter un style de vie semblable à celui des femmes québécoises, son pays d’adoption.

Ainsi, on retrouvera Sissi et son mari Pete, Québécois d’origine égyptienne, qui est aussi son ami d’enfance. Ils vivent à Montréal et ont adopté un enfant de quatre ans, considérant que tout va trop mal sur la planète pour en rajouter, préférant en sauver un. « Elle est née au Québec, a plusieurs sœurs, et sa mère l’appelle Sissi, même si son véritable nom, c’est Romy », relate l’auteure et comédienne. « Ils sont tous catholiques et très pratiquants. » La jeune maman, qui vit selon les valeurs familiales égyptiennes, aimerait élargir son réseau d’amis, notamment auprès de mamans typiquement québécoises, pour vivre autrement. « Elle réalise qu’elle n’a jamais partagé un repas avec des Québécois », ajoute-t-elle.