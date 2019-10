«Watchmen»: des superhéros hors-la-loi

Les superhéros et les justiciers masqués n’ont plus du tout la cote. Ils sont considérés comme des hors-la-loi et ils vivent en marge de la société. Bienvenue dans l’univers de la série Watchmen où le comédien Robert Redford est devenu président des États-Unis.

HBO lance dimanche une nouvelle série qui se retrouve dans la case horaire qui était celle de l’immensément populaire Game of Thrones.

Watchmen est une adaptation de la bande dessinée de DC Comics, créée en 1986, par Dave Gibbons et Alan Moore.

Un univers qui avait été transposé au cinéma, en 2009, par Zack Snyder, qui a ensuite réalisé les longs métrages Man of Steel, Wonder Woman et Justice League.

Il faut dire que Watchmen propose et se déroule dans un univers très éloigné que ceux où évoluent les superhéros traditionnels comme Batman, Superman, Iron Man, Spider Man et autres.

La bande dessinée se déroule en 1985 dans un monde qui a été réinventé. Les Américains ont remporté la guerre du Vietnam, le Watergate a été étouffé, le pétrole n’est plus une source principale d’énergie et Nixon est toujours en poste. Un conflit nucléaire gronde, en toile de fond, avec l’Union soviétique.

Les superhéros et autres justiciers masqués sont considérés comme étant des hors-la-loi en raison de leurs méthodes jugées violentes.

La révolte gronde

L’adaptation de neuf épisodes de HBO, écrite par Damon Lindelof (Lost), se déroule 34 ans après l’univers de la bande dessinée.

Watchmen se déroule à Tulsa en Oklahoma. L’internet et les téléphones intelligents n’existent pas dans cette réalité parallèle. Le Vietnam est un État américain. La météo est détraquée.

Les superhéros et autres justiciers masqués sont toujours considérés comme des hors-la-loi. Certains d’entre eux préparent une révolution et d’autres se sont donné comme mission de les en empêcher.

Le racisme, les questions d’identité culturelle, les rapports de force entre les citoyens et les policiers et les divisions entre les puissants et les faibles sont des thématiques présentes dans Watchmen. La colère gronde.

Un groupe de suprémacistes blancs masqués, surnommé La septième cavalerie, attaque les gens de couleur et les policiers. Les représentants de l’ordre doivent, eux aussi, porter des masques afin de protéger leur identité et les attaques contre leurs familles.

Robert Redford, président

Le meurtre d’un policier, assassiné par un suprémaciste, va déclencher une série d’événements.

La détective Angela Abar, qui n’existe pas dans la série de DC Comics, interprétée par Regina King, est le personnage central de la série.

Policière à la retraite et boulangère, elle collabore avec les forces de l’ordre relativement aux attaques des suprémacistes blancs à l’endroit des policiers. La nuit, elle devient justicière, sous le nom de Sister Night.

Don Johnson, Tim Blake Nelson, Jeremy Irons, Louis Gossett Jr et Jean Smart font partie de la distribution. Acteur invité, Robert Redford joue le rôle de Robert Redford, président des États-Unis, en poste depuis 1992.

Seuls les personnages de Doctor Manhattan, Silk Spectre et Ozymandias, qui font partie de l’univers original, sont présents dans la série de HBO.

► Watchmen débute dimanche sur la chaîne spécialisée HBO. Super Écran présentera la version originale anglaise, sous-titrée­­­ en français, les dimanches soir, à 21 h, à partir du 20 octobre. La version française suivra les mercredis à 22 h.