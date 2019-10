CHABOT, Thérèse Boutin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 octobre 2019, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Thérèse Boutin, épouse de feu monsieur Fernand Chabot, fille de feu madame Amazélie Bédard et de feu monsieur Joseph Boutin. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 9 h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée. Elle laisse dans le deuil ses fils: Jacques (Hélène Moreau) et André (Manon Turgeon). Elle était également la mère de Jean-Claude (Gilberte Roberge). Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Pascualina (Alex Morin-Bouliane), Santana (Kevin Letarte) et Sasha, Keven (Manon Desrosiers), Jessyca (Patrice Émond) et Marc-Olivier Diamond (par alliance), Lindsay et Heidi; ainsi que ses arrière-petits-enfants; ses sœurs et frères: feu Lucienne Boutin (feu Marcel Picard), feu Léo Boutin (Noella Orichefsky), Paul Perreault (Diane Turcotte), Jules Perreault (Marie-Paule Bradet), feu Léa Perreault (feu Benoit Rousseau), Adrien Perreault, Rénald Perreault (Céline Goulet), feu Jean-Guy Perreault (Monique Cantin) et Michel Perreault. Elle était la belle-sœur de (famille Chabot): feu Thérèse (feu Émilien Marceau), feu Gilberte (feu Adalmo Libertochi), feu Sœur Simone, feu Rosette (feu Fred Marceau), feu Robert (feu Jeanne Aubin), feu Roland (feu Thérèse Lavertu), feu Clément (Pauline Ruel) et feu Jean-Guy. Elle laisse également dans le deuil plusieurs nièces, neveux et ami(e)s, dont Gaétane Marceau qu'elle appréciait beaucoup.