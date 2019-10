En pleine campagne, le casse-tête de la violence des armes à Toronto

« J’y ai de très bons souvenirs et d’autres beaucoup plus tristes, autant de choses qui ont fait de moi qui je suis aujourd’hui », ajoute-t-il.

« De plus en plus jeunes »

La police de Toronto, de son côté, attribue l’essentiel de ces violences aux gangs. En réponse, elle a lancé en août un plan d’action de 11 semaines, qui consiste en un renforcement des effectifs dans les zones sensibles et une plus forte implication de la police auprès de la population.

Après avoir baissé entre 2009 et 2013, le nombre de crimes violents impliquant des armes à feu a augmenté de 42% dans tout le pays entre 2013 et 2017, selon Statistique Canada. Une hausse due en bonne partie à la situation à Toronto, d’après l’institut officiel.

« On voit beaucoup de jeunes, et de plus en plus de femmes, tomber dans cette vie, dans les gangs, comme un moyen de survivre », explique-t-il.