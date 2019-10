Frais connexes à l’achat d’une maison

Le prix d’une maison vous intéresse et correspond à votre budget? C’est parfait, mais il ne faut pas oublier les autres frais reliés à l’achat d’une propriété. Ils sont tout aussi importants que le montant de la transaction elle-même. Petit aide-mémoire pour éviter les mauvaises surprises... et une facture colossale!

L’évaluation

Le premier frais important à prévoir est celui de l’évaluation, comme le souligne Louis-Philippe Ménard, directeur de produits, solutions de financement à la Banque Nationale. «Une évaluation est souvent demandée pour confirmer la valeur de la propriété qui va être achetée par la personne», dit-il. Cette mesure vient rassurer l’acheteur tout en donnant une valeur propre au marché de la propriété acquise.

Bien sûr, on pourrait se fier à l’évaluation municipale de la demeure, mais parfois elle n’est pas suffisante. Dans certaines circonstances, il est préférable de faire une évaluation complète. Elle sera effectuée par un évaluateur agréé référé en général par votre institution financière. Le montant de ces frais peut varier entre 200$ et 400$ environ pour une maison unifamiliale.

L’inspection

L’inspection d’une résidence n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée: «C’est une façon pour l’acheteur de confirmer la qualité de l’immeuble acheté», ajoute M. Ménard. Est-ce qu’il y a des éléments apparents qui n’ont pas été pris en compte? Le bardeau du toit doit-il être remplacé? Il y a peut-être des composantes électriques inappropriées dans l’immeuble... Vous pouvez accompagner l’expert mandaté lors de l’inspection. De cette manière, vous pourrez vous familiariser avec votre future propriété ainsi que ses diverses caractéristiques. De plus, le professionnel du bâtiment pourra répondre à toutes vos questions. Le coût de l’inspection est variable, mais prévoyez dans votre budget un montant qui se situe autour de 500$ à 700$.

Le notaire

Pour devenir officiellement propriétaire, vous devez signer l’acte de vente et cette précieuse signature a généralement lieu chez le notaire. À ce moment-là, le transfert de propriété sera enfin réalisé. Notez que l’achat d’un condominium ou d’une propriété neuve nécessite des documents et des vérifications supplémentaires. Pour vous éviter de mauvaises surprises, informez-vous auprès de votre notaire. «Le choix de ce professionnel revient à la décision de l’acheteur et les frais seront confirmés par l’expert sélectionné», explique M. Ménard. Mais attendez-vous à débourser 1 000$ et plus.

Taxes et branchement

Lorsqu’on devient l’heureux propriétaire d’une résidence, certaines taxes sont à prévoir. Elles varient selon la municipalité ou la valeur de la propriété. Il y a, par exemple, les frais de mutation perçus par les municipalités lors d’un achat. N’oubliez pas également les taxes municipales et scolaires. En planifiant votre budget, il faut tenir compte que ces deux taxes sont récurrentes: vous devez donc les payer à chaque année. Les autres taxes ne s’appliquent qu’au moment de l’achat.

De plus, il y aussi les frais de branchement. Si vous désirez faire fonctionner votre ordi ou votre télé dès que vous entrez dans votre nouvelle maison, vous devez être branché! Il faut prévoir ces dépenses et s’entendre avec les différents fournisseurs. Vous devrez notamment préciser la date de votre changement d’adresse auprès d’Hydro Québec.

Déménagement et rénovation

Quand on quitte un logement pour une maison, on peut simplement louer un camion de déménagement pour transporter nos effets. Toutefois, si vous partez d’un grand cottage, avec deux enfants, vous aurez beaucoup de choses à transporter. Vous devrez sans doute réserver les services d’une équipe de déménageurs au complet ! Vérifiez bien les prix offerts par les compagnies.

Et ce n’est pas tout: lorsque vous entrez dans votre propriété, vous voudrez sans doute l’arranger à votre goût avec un peu de peinture ou l’ajout de mobilier. Pour les frais de rénovation, ciblez les travaux qui sont plus urgents : calfeutrer les fenêtres pour l’hiver est sans doute plus important que changer le papier peint du sous-sol... «Si vous avez un budget serré, choisissiez les priorités et mettez les autres rénos dans un calendrier d’échéancier», conseille M. Ménard.

Soyez bien entouré par des personnes fiables et compétentes. Votre conseiller financier est l’expert en financement et votre courtier immobilier peut vous guider dans votre processus d’achat. Posez-leur des questions sur les frais additionnels.

Faites des recherches sur le Net pour obtenir des informations pertinentes. Indiquez également dans un cahier toute la liste de vos dépenses connexes. En ayant en main un bon aide-mémoire, vous éviterez des mauvaises surprises et des montants astronomiques imprévus!