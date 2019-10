Infolot: une ressource informatique incontournable!

Vous désirez obtenir des informations pertinentes concernant une propriété qui vous intéresse? Consultez le site Infolot!

Grâce à cet outil virtuel, vous pouvez regarder et examiner en ligne le registre public du cadastre du Québec. Vous verrez ainsi les mesures, la superficie, la forme et la position des propriétés nommées «lots» dans le registre. De plus, Infolot est très facile à utiliser et on vous offre plusieurs options afin de vous localiser sur la carte interactive. Vous pouvez le faire par une adresse, un numéro de lot, un code postal, une municipalité, une MRC ou par un toponyme. «Il est également possible de naviguer directement dans la carte en «zoomant» sur l’endroit qui vous intéresse», précise Sylvain Carrier, porte-parole du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec.

Photo Pixabay

À votre service!

La clientèle de cette précieuse ressource est composée autant de citoyens ordinaires que de spécialistes du domaine immobilier, comme les avocats, les notaires, les arpenteurs-géomètres, les évaluateurs, les agents immobiliers, etc. Les entreprises, les maisons d’enseignement, les ministères et les divers organismes peuvent également explorer ce site qui est ouvert à tous!

Accès gratuit ou abonnement

Tous les lots de cadastre, anciens ou nouveaux, peuvent être consultés. Cependant, dans sa version gratuite, Infolot présente sur sa carte interactive les lots rénovés et actifs. C’est-à-dire, ceux qui sont présentement en vigueur. Les autres lots, non actifs ou non rénovés, ne peuvent être visualisés sur la carte. «Seule une fiche descriptive est présentée pour ces lots et cette information est accessible seulement dans la version payante du site», souligne M. Carrier.

Photo Pixabay

Registre foncier du Québec

Notez bien que ce n’est pas en consultant Infolot que vous obtiendrez l’information concernant le prix de vente d’une propriété située dans un quartier en particulier. Pour dénicher ce genre de renseignement, vous devez plutôt naviguer sur le Registre foncier du Québec en ligne. N’oubliez pas d’avoir en main le numéro de lot de la propriété convoitée. Sur ce, bonne recherche!

Pour Infolot, cliquez ici.

Pour le Registre foncier du Québec en ligne, cliquez ici.