La maison de la semaine: l’attrait de la montagne

Certaines personnes louent une maison à la montagne pour profiter de la vie en plein air et des joies du cocooning tout en se retrouvant en famille ou entre amis l'espace d’un week-end inoubliable. D’autres s’offrent cette vie à l’année, comme le feront les prochains propriétaires de cette demeure haut de gamme située dans les hauteurs de Stoneham-et-Tewkesbury.

En route vers notre maison de la semaine à Vertmont-sur-le-Lac, on se rapproche du sommet des montagnes, toujours plus près du ciel et du soleil. Lorsqu’un imposant flanc rocheux se dévoile devant nous sur le chemin des Bois-Francs, on se sent si petit, au milieu de cette immensité naturelle, qu’on oublie que la ville est pourtant tout près. Avec ses trois étages, la demeure se dresse fièrement au cœur de ce paysage, en bordure de cette rue en cul-de-sac et adossée à la forêt.

Les vendeurs ont craqué pour cette propriété puisqu’ils y retrouvaient un peu la nature et les montagnes de la Colombie-Britannique, qu’ils venaient alors de quitter pour se rapprocher de leur famille. L’immense terrain constitue un véritable paradis pour les activités en plein air. Que ce soit du camping dans la cour (même en VR), des joutes sportives sur la pelouse, des baignades dans la piscine hors-sol chauffée, des escapades dans la forêt ou des fêtes sur la terrasse couverte.

Cette dernière se veut d’ailleurs une invitation à vivre chaque saison à l’extérieur: après-ski, nuits d’été à la belle étoile, festins d’automne réconfortants, jardinage printanier, etc. Devant le feu de bois, bien assis sur le canapé sectionnel ou autour de la table en béton, les montagnes et le paysage enveloppent toutes les scènes magiques vécues sur la terrasse. Qui ne voudrait pas partager de tels moments avec des êtres chers?

Entrons!

L’espace, la lumière et la chaleur à l’intérieur de la demeure suscitent cette même envie de profiter de la vie en étant bien entouré. Tout y est plus grand que nature! Et ça commence par le hall d’entrée avec son plafond haut de trois étages. Parfait pour laisser descendre des ballons et des confettis lors d’anniversaires surprises. Le walk-in permet de ranger bien des vêtements et casques de sport qu’accumulent les amateurs de vélo, de motocross, de ski alpin, etc.

À la vue des escaliers sans contremarche en bois et en acier inoxydable, de la porte qui cache le walk-in et qui rappelle celle d’une grange ou des moulures en bois brut, on dirait que la nature nous a suivis à l'intérieur. Elle s’invite aussi par les fenêtres de la très grande salle de jeu du rez-de-jardin, où les enfants souhaiteront passer la majeure partie de leur temps lorsqu’ils ne seront pas à l’extérieur.

Recevoir au rez-de-chaussée

Au rez-de-chaussée, une immense fenêtre guide notre regard vers les couleurs automnales... La lumière voyage sans gêne dans la maison en raison de la grande présence du verre et de teintes claires réchauffées par l’insertion d’éléments vedettes en bois.

Le salon démesuré se déploie sous le plafond de 10 pieds qui surplombe tout l’étage. Sa vaste fenêtre, son plancher de bois, ses meubles suspendus, son immense canapé modulaire – qui pourrait d’ailleurs en côtoyer un autre semblable – créent l’environnement parfait pour se détendre en admirant la nature qui change de couleur.

Le foyer au gaz vêtu d’un manteau en acier, sous un ciel de bois, est certainement la pièce maîtresse du salon, et tout le rez-de-chaussée en profite. La salle à manger voisine a aussi des idées de grandeur, sous sa retombée de plafond cachant des lumières aux couleurs changeantes. La cuisine fait rêver, avec ses élégants mariages de matériaux (bois, granite, céramique, laque, marbre, acier inoxydable), de teintes (chaudes et rafraîchissantes) et de volumes, ses espaces gourmands distincts et son îlot grandiose pour recevoir.

D’ici, on ne se fait pas prier pour se rendre sur la terrasse... Magnifique!

Dodo à l’étage

L’étage regroupe quatre chambres partageant le même plancher de bois, dont une chambre d’amis tournée vers les montagnes en façade, tout comme le vaste repère d’une adolescente dont la garde-robe offre beaucoup d’espace. Le jardin secret du plus jeune profite de la fraîcheur de la cour et de l’intimité de la forêt, tout comme la chambre principale, qui possède en plus un immense walk-in.

La salle de bain (et de lavage) principale révèle beaucoup de personnalité, surtout en raison de l’audacieuse céramique de la douche en verre, de sa splendide baignoire autoportante et de son meuble à deux lavabos.

La maison compte aussi un garage double, parfait pour les amateurs de mécanique, de moto, de voitures de collection ou de véhicule tout-terrain, qui accueille également un vestiaire, un atelier et un gym.

