Le Drakkar balayé par les Saguenéens

Les visiteurs ont amorcé le match en trombe et ont vite imposé leur rythme face à des adversaires désorganisés dans leur territoire, qui ont multiplié les bourdes et les jeux mous en zone défensive.

Le vétéran Charles-Antoine Giguère croyait bien avoir créé l’égalité, cinq minutes plus tard, mais son but, accordé par l’officiel sur la patinoire, a finalement été annulé après qu’on eut analysé la séquence vidéo.

« C’est difficile offensivement à cinq contre cinq et on dirait que cela a un impact lorsqu’on évolue en avantage numérique. On demande de mettre des rondelles au filet, mais les joueurs sont souvent en retard pour s’emparer des rebonds », a répété le pilote Jon Goyens.

Interrogé sur le mauvais départ de ses joueurs, l’entraîneur-chef n’entendait vraiment pas à rire. « Les joueurs font des lobs, mais on ne pratique pas les lobs lors des entraînements. Au hockey, tu ne dois pas être délicat avec la rondelle et ce n’est pas ce qui se produit présentement. »

Son homologue Yanick Jean avait des propos plus positifs à la suite de cette 8e victoire en 12 sorties. « Nous avons tellement eu de misère à connaître du succès ici l’an dernier et il fallait modifier les choses afin de retrouver notre confiance. Les gars sont sortis fort en première et en troisième et je suis extrêmement satisfait de l’effort global», a résumé le pilote tout en soulignant le brio de son gardien de but Alexis Shank.