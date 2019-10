Le point de bascule

Elle consacre le retour de la Russie sur la scène mondiale. Elle solidifie l’alliance discrète entre la Turquie et l’Iran. Elle expose la paralysie de l’OTAN. Les Kurdes accusent l’armée turque de commettre des crimes de guerre et d’utiliser des gaz de combat. Si ces informations se révèlent exactes, elles feraient de Trump non seulement un traître, mais aussi un complice de crimes odieux.