L’image de Trudeau barbouillée

Celui que le public décrivait spontanément comme le type à la mode, sympathique, dynamique, se voit désormais décrit comme superficiel, caméléon et peu fiable. Ceux qui n’ont jamais aimé le chef libéral diront que celui qui a triomphé par l’image périra par l’image. Ses supporters le diront victime d’attaques­­­ vicieuses.

Mais les uns et les autres se surprennent du caractère foudroyant de la détérioration de son image publique.

On comparait son côté détendu à la rigidité d’un Stephen Harper. Les uns tombaient sous le charme de sa fière allure, les autres admiraient son caractère sportif. Tout cela se faisait dans le sourire et finissait par un selfie.

Les mêmes gestes, quatre ans plus tard, ne produisent plus les mêmes effets. Lorsque Justin Trudeau est allé faire un entraînement de boxe le matin d’un débat, on entendait murmurer : « c’est quoi, ce théâtre ? », « en quoi s’est-il déguisé aujourd’hui ? » ou « il devrait plutôt étudier ses dossiers ».