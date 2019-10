L’Océanic se méfie des Remparts invaincus sur la route

« Il faut jouer comme nous l’avons fait lors des deux premières périodes vendredi à Québec. Ce matin, les médias de Québec répétaient que les Remparts avaient réussi à blanchir Alexis Lafrenière. Or, n’eût été la performance de Pagliarulo devant le filet, nous aurions marqué plus de buts. Les chances de marquer sont de 25 contre 10 pour nous et seulement cinq à forces égales », a indiqué l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.