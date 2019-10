Merci, le FBI, de protéger nos secrets

Heureusement que le FBI est là. Dans deux récents cas gravissimes de vol d’informations ultrasecrètes, c’est la police fédérale américaine qui a alerté nos services de sécurité internes, qui dormaient au gaz.

L'affaire la plus récente concerne Cameron Ortis, ex-directeur général du Centre national de coordination du renseignement. Cadre civil de la GRC, il est accusé d’avoir tenté de divulguer des informations secrètes à une entité étrangère ou à un groupe terroriste. Il tente actuellement d’obtenir sa remise en liberté en attendant son procès. Selon l’acte d’accusation, Ortis voulait vendre certains secrets parmi les plus étroitement protégés du Canada, des secrets dont la diffusion menacerait les relations d’Ottawa avec ses alliés.

C’est le FBI qui a découvert en 2018 que quelqu’un proposait de fournir des informations secrètes du gouvernement du Canada à Vincent Ramos, un individu de Vancouver dont l’entreprise vendait des dispositifs de communication cryptée à des organisations criminelles internationales.

Des années plus tôt, c'est également le FBI qui avait alerté Ottawa à propos d’un membre de nos services secrets qui trahissait son pays. Le sous-lieutenant Jeffrey Delisle, analyste à la base secrète Trinity de la marine canadienne, à Halifax, vendait des informations classées secrètes au Service de renseignement militaire russe GRU. Il s’agissait du plus important vol de documents secrets de l’histoire du Canada.

Cette affaire d’espionnage commence par une infidélité conjugale. Delisle, un individu solitaire, a déclaré que l’adultère de sa femme l'avait laissé en colère et déprimé. C’est ce qui l’aurait amené à vendre des secrets du Canada et de ses alliés à la Russie. Entre 2007 et 2012, Delisle a reçu 71 000$ pour ses trahisons. Il a dépensé les premiers 10 000$ en boucles d'oreilles coûteuses dans une tentative infructueuse de convaincre sa femme de reprendre avec lui.

Chaque mois, Delisle transférait des secrets militaires et civils de ses ordinateurs de fonction sécurisés sur une clé USB. Puis, de chez lui, au moyen de son ordinateur personnel, il les transmettait au GRU par la messagerie Gawab.com, hébergée au Moyen-Orient.

Le FBI a alerté la GRC et le SCRS au sujet de Delisle le 2 décembre 2011, presque cinq ans après le début de ses activités d’espionnage. Les Américains signalaient aux organes de sécurité canadiens un déplacement louche de Delisle au Brésil. Le voyage avait aussi paru suspect aux douaniers canadiens, qui, lorsque Delisle est rentré à Halifax, ont découvert en sa possession 6400$ US en billets neufs de 100$. Mais les soupçons ne sont pas allés plus loin du côté canadien. Il a fallu attendre l’intervention du FBI pour qu’une enquête soit finalement ouverte.

Incroyablement, Delisle avait toujours accès aux documents cotés ultrasecrets des bases de données civiles et militaires les plus sensibles du Canada, alors que son habilitation sécuritaire était expirée.

En plus des informations militaires, il a pu acquérir des rapports classés «top secret» d'organismes civils – dont le SCRS et le Bureau du Conseil privé, le centre névralgique de la bureaucratie fédérale. Son patron au centre de renseignement Trinity, à Halifax, a expliqué aux enquêteurs que Delisle avait eu accès aux informations concernant les activités du SCRS au Moyen-Orient, dont des listes de contacts d'agents secrets canadiens qu'il avait envoyées au GRU.

En février 2013, Delisle a été condamné à 20 ans de prison pour avoir vendu des secrets à la Russie. Dans de nombreux pays, il aurait été fusillé.

Bénéficiant d’une indulgence surprenante, Jeffrey Delisle vient d’obtenir en mars 2019 une libération conditionnelle totale après n'avoir purgé que le tiers de sa peine.

D’une bienveillance incompréhensible selon moi, la Commission des libérations conditionnelles a décidé que les risques présentés par Jeffrey Delisle pouvaient être contrôlés, oubliant que l’abominable trahison dont il s’est rendu coupable continuait à mettre des vies en danger.

Après la trahison de Delisle, on pouvait déjà se demander dans quelle mesure nos alliés allaient encore nous faire confiance. Et voici maintenant que le Canada doit subir l’humiliation de celle de Cameron Ortis.