Métier de l'immobilier: électricien, expert en résolution de problèmes

Rabouter des fils électriques n’est pas la seule tâche de l’électricien. Dans l’exercice de ses fonctions, il est amené à installer notamment des systèmes d’éclairage et de chauffage, des systèmes audio et de domotique.

Des tâches diversifiées

Un électricien doit faire appel à bien des compétences pour exercer son métier. Il doit être en mesure d’interpréter des plans et des schémas, recourir aux mathématiques et savoir souder. Il doit aussi détenir des connaissances bien évidemment en électricité, mais également en électronique, en domotique et en téléphonie. Pour procéder aux différentes installations, l’électricien planifie les multiples étapes et s’assure d’avoir tout le matériel nécessaire. Comme les risques d’électrocution sont bien réels, il doit prendre les mesures nécessaires afin d’exercer son métier dans des conditions sécuritaires.

Photo Can Stock Photo / AndreyPopov

Pour installer les différents systèmes, l’électricien passe des câbles, des fils, des conduits, effectue les raccordements, pose les accessoires, les dispositifs et les appareils électriques. Les endroits étant parfois restreints, l’électricien doit être à l’aise dans des espaces exigus. Une bonne condition physique est essentielle, tout comme une bonne coordination. La lourdeur des rouleaux de câbles peut se faire sentir rapidement quand vient le temps de les déplacer.

L’électricien est également appelé à installer l’alimentation temporaire sur les chantiers. En effet, on peut affirmer sans trop se tromper que peu de travail serait accompli sur un chantier sans électricité! En plus des travaux de construction, l’électricien peut effectuer des travaux de réfection, de modification et de réparation. Un sens aiguisé pour la résolution de problème est un atout indéniable. Dextérité, minutie, bonne vision et débrouillardise sont également des qualités indispensables. Les électriciens peuvent travailler dans les secteurs institutionnel et commercial, industriel, résidentiel ainsi qu’en génie civil et voirie.

Une formation de 1 800 heures

Pour devenir électricien, il faut suivre une formation qui s’étale sur une période de 1 800 heures. Une fois le DEP Électricité en poche, l’électricien peut travailler sur les chantiers en tant qu’apprenti, puis compagnon.

Photo Can Stock Photo / photography33

Mentionnons en terminant qu’il importe de faire la distinction entre l’électricien et le maître électricien. En effet, seul le maître électricien peut exécuter ou faire exécuter les travaux d’installation électrique. Pour obtenir le titre de maître électricien ou d’entrepreneur électricien, il faut être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec. Pour être membre de cette organisation, il faut détenir une licence qui est émise une fois les examens d’adhésion réussis.