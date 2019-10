Petite Bavière

FRANKENMUTH, État du Michigan | Peut-on imaginer arriver au milieu de nulle part aux États-Unis dans un village typiquement allemand ? Dans la municipalité de Frankenmuth, une version miniature d’un village bavarois, on a l’originalité d’entretenir la culture de ces néo-Américains d’origine bavaroise. Ici, l’accoutrement, la musique, la nourriture et la bière rappellent la Bavière.

Sur la rue principale, tout a été restauré dans le style allemand. On se sent un peu dans un monde artificiel à la Disney. Mais cet effort concerté de la ville pour s’« alémaniser » au maximum porte fruit.

Plusieurs visiteurs viennent ici, non par amour pour la culture de Goethe, mais pour les boutiques de luxe. On trouve un village complet de tous les grands noms de la mode.

Le point culminant, pour les blasés qui s’imaginent que la vie est morose, c’est le plus grand magasin de Noël du monde. Le Bronner’s Christmas Wonderland. Fondé en 1945, au lendemain de la guerre, pour réhabiliter leur réputation, les Allemands américains ont lancé ce super commerce grand comme un Walmart et qui vend des babioles de Noël à longueur d’année. On est étonné de voir que les Américains locaux, tout comme les touristes, sont mêlés à cela, pour profiter des soldes d’été. Dehors, Bronner est cerné de crèches.