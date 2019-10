Price doit partir à point

Coup de cœur

« Brashear sert le café au Tim Hortons », disait la manchette. Impensable pour un gars qui a joué plus de 1000 matchs et gagné plus de 11 millions en salaires dans la Ligue Nationale. Coup de cœur à Donald, un gros bonasse qui serait en droit de recevoir la pareille de tous ceux qu’il a protégés ou à qui il a payé une traite. Ça se passe hélas rarement de cette façon. Si Donald retrouve bonheur et dignité chez Tim, je veux bien prendre un café et partager une roue de tracteur avec lui.