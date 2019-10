Saint-Constant: une octogénaire roulant en quadriporteur est heurtée par une voiture

SAINT-CONSTANT | Une femme âgée d’environ 80 ans a été qui roulait en quadriporteur a été renversée par une voiture samedi après-midi à Saint-Constant, en Montérégie.

Selon les informations obtenues de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), la voiture qui l’a heurtée roulait à quelque 30 km/h au moment de l’impact.

L’octogénaire a été blessée au cou et à la tête. «Elle présentait de signes et des symptômes de traumatisme crânien, comme de la confusion, des vomissements et de la somnolence», a souligné Alexandre Gervais, porte-parole de la CETAM, en soirée, ajoutant ne pas savoir comment son état de santé avait progressé depuis l’accident.

L’événement est survenu à l’intersection des rues Maurice et Meunier en début d’après-midi.