Encore cette année, près de 150 exposants seront présents au Centre de foires de Québec, aujourd’hui et demain, afin aider les futurs mariés ou organisateurs de célébrations dans l’élaboration de leurs événements, à l’occasion du 34e Salon des mariés de Québec. Fleuristes, locateurs de salle, traiteurs, pâtissiers, photographes, animateurs, musiciens ou bijoutiers, seront sur place pour vous conseiller. Le Salon des mariés de Québec en collaboration avec La Maison Victoria proposera plus de 400 robes à partir de 295 $ (taxes incluses). Des défilés seront présentés à 11 h 30 et 15 h, les deux jours, pour vous inspirer. Pour connaître la liste des exposants, visitez le site internet du salon: https://groupeproexpo.com/maries.

Une première exceptionnelle

Photo courtoisie

La nouvelle loterie « Heureux Gagnants » de la Fondation du CHU de Québec, auparavant connue sous le nom « Loto-Voyages et cadeaux de rêve », a généré des profits records. Les 119 vendeurs bénévoles, issus de tous les secteurs du CHU, ont vendu 3711 billets totalisant des profits de 412 500 $. Cette somme sera entièrement consacrée au financement de nombreux projets des équipes de soins des cinq hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval (CHU). Par ailleurs, Isabelle Lavoie a mérité le grand prix de la loterie 2019, soit un crédit voyage de 10 000 $ offert par Voyages Laurier du Vallon. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Michael Giguère, directeur des ventes, véhicules neufs, Groupe JD, partenaire ; Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction, Fondation du CHU de Québec ; Martin Beaumont, PDG, CHU de Québec-Université Laval ; Stéphanie Painchaud, directrice marketing et communications, Voyages Laurier du Vallon, partenaire, et Gino Bouchard, coprésident du comité organisateur de la loterie.

Un 1er Bal Père-fille

Photo courtoisie

Fillactive, organisme qui vise à promouvoir l’activité physique chez les jeunes filles de 12 à 17 ans, et ainsi prouver qu’un corps en santé mène bien sûr à un esprit en santé, tient ce soir, dès 18 h au Manège militaire de Québec, son tout premier Bal Père-fille de Québec. Éric Bujold de la Banque Nationale et sa fille Gabrielle (photo de gauche) ainsi que Michel Paquet du Groupe Dallaire et sa fille Isabelle (à droite) agiront à titre de coprésidents d’honneur de cette soirée exclusivement dédiée aux pères avec leur(s) fille(s), ces dernières qui doivent avoir dix ans (minimum) pour participer à l’événement. Renseignements: https://balfillactive.com/quebec.

Cinq fois dix

Photo courtoisie

Le Salon Marcel Pelchat, de Laurier Québec, a profité de sa rencontre annuelle avec son personnel pour souligner les dix ans de service de cinq de ses employées coiffeuses exceptionnelles. Sur la photo, Martin Rocheleau, copropriétaire du Salon, est entouré dans l’ordre habituel d’Ann-Sophie Laverdière, Stéphanie Faucher, Julie Roy, Kathy Tremblay et Candide Labbe-Dumas.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Gingras (photo), enseignant en titre au club de golf La Tempête. Son âge ? La normale plus 6... Louis José Houde, humoriste québécois, 42 ans... Romy Snyder Péladeau, fille de Julie Snyder et Pierre-Karl Péladeau, 11 ans... Sylvain Rivière, poète, auteur de chansons et dramaturge, 63 ans... George McCrae, chanteur américain, 75 ans... John LeCarré, auteur de romans d’espionnage, 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 octobre 2009. Joseph Wiseman (photo), 91 ans, acteur originaire de Montréal (Dr. No, le méchant du tout premier film de James Bond... 2015. Fleming Mackell, 86 ans, a joué 13 saisons dans la LNH. Il a deux coupes Stanley (Toronto) en 1949 et 1951... 2011. Fernand Gingras, 83 ans, de Saint-Nicolas, l’un des membres fondateurs de l’Arbre Enchanté à (Place Laurier)... 2005. b, 61 ans, la veuve de l’ancien premier ministre René Lévesque... 1992. Willie Lamothe, 72 ans, porte-étendard de la musique country québécoise.