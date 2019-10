Thomas Bolduc dans la «fosse aux lions»

Il a obtenu trois départs depuis le début de la saison, mais le quart-arrière Thomas Bolduc disputera le match le plus important de sa jeune carrière, dimanche, alors que le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal croiseront le fer dans un PEPS bondé avec le championnat de la saison régulière à l’enjeu.

Bolduc est excité à l’aube de cette première bataille de l’autoroute 20. « L’enjeu est important, mais je suis excité et non stressé et toute l’unité offensive est prête, a raconté Bolduc. Nous sommes prêts à toute éventualité et nous serons en mesure de répondre si les Carabins apportent de la pression. »

Quelles seront les clés du succès pour le pivot de première année ? « La priorité est de protéger le ballon, a-t-il expliqué. Je dois éviter les revirements. Contre une bonne équipe comme Montréal, un revirement peut rapidement changer l’issue du match. Je n’hésiterai pas à me débarrasser du ballon et à le lancer dans les gradins au lieu de prendre des risques inutiles. Avec les botteurs que nous avons, il n’y a jamais de mauvais moment pour botter. »

Justin Éthier souhaite lui aussi mordicus que le Rouge et Or protège mieux le ballon que lors du match aller entre les deux équipes alors que les Bleus avaient réussi trois interceptions.

« C’est certain qu’il va se produire des revirements, mais il y en a qui font plus mal que d’autres, dont les deux interceptions qui nous ont coûté 14 points en première demie à Montréal, a raconté le coordonnateur offensif lavallois. Dans un match avec deux très bonnes défensives, la bataille des revirements est très importante. »

« Je suis à l’aise avec Thomas, mais je sais qu’il va faire des erreurs, poursuit Éthier. On oublie vite, mais les anciens quarts-arrières du Rouge et Or en ont fait aussi, des erreurs. Thomas n’est pas seul là-dedans pour que l’offensive connaisse du succès. »

En trois parties, Bolduc n’a lancé aucune interception. Il a été crédité d’un échappé au moment d’une remise à un porteur de ballon alors qu’il y a eu confusion.

Glen Constantin abonde dans le même sens. « On ne place pas le match dans les mains de notre quart-arrière, a résumé l’entraîneur-chef. Il possède un bon sang froid, mais ça demeure une recrue qu’on envoie dans la fausse aux lions. On ne définira pas sa carrière sur son premier match contre Montréal sinon plusieurs joueurs auraient eu une courte carrière. On affronte une très bonne défensive et on veut présenter une offensive équilibrée. »

Pression

McGill a causé des ennuis à Bolduc, samedi dernier, en exerçant beaucoup de pression en deuxième demie. « On n’a pas tiré avantage de la couverture zéro parce que je n’étais pas sur la même page avec les receveurs, a-t-il expliqué. La chimie n’était pas à cent pour cent. Nous avons des armes pour répondre à la couverture zéro. Notre intensité a baissé et ça ne doit pas se reproduire dans un gros match lorsque toute la ville est derrière nous. »

« Nous avons de bons schémas pour répondre à la pression, mais je pensais que nous étions bien outillés lors du premier match, et ils ont eu l’avantage, renchérit Éthier. On s’est améliorés, mais Montréal aussi. Parce qu’on ne peut pas être unidimensionnels, on n’a d’autre choix que d’essayer de courir et ça va être un bon défi. À l’aube des séries, c’est le test ultime d’affronter Montréal pour savoir où nous sommes rendus. »

Du côté des Carabins, le pivot Frédéric Paquette-Perrault vivra son premier départ avec les Bleus. « C’est loin d’être une recrue, a indiqué l’entraîneur-chef Danny Maciocia au sujet du quart-arrière qui a disputé deux saisons à McGill. Je ne lui aurais jamais donné un premier départ au PEPS s’il avait été une recrue. En raison de son expérience, l’environnement ne sera pas un facteur. »