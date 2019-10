Un parcours peu banal

Korine Côté n’a pas eu à aller chercher bien loin pour trouver l’inspiration nécessaire à l’écriture de Gros plan, son deuxième one-woman-show. Nouvelle maman depuis l’hiver dernier, l’humoriste a évidemment vu en son petit Henri une source de gags pratiquement intarissable. Mais elle a également pu puiser dans sa jeunesse, vécue dans des circonstances plutôt... particulières.

Non, Korine Côté n’a pas eu l’enfance la plus, disons, conventionnelle. Dès l’âge de 6 ans, c’est dans un foyer pour personnes âgées que l’humoriste a été élevée, alors que sa mère prenait soin de ses pensionnaires en fin de vie, à l’étage.

« Mon beau-père travaillait de nuit et je ne pouvais pas dormir seule à la maison. Alors je dormais dans ce centre-là, au sous-sol, avec ma mère, ma tante et ma cousine. C’est le genre de chose qui n’est pas banale, hein ? » lance-t‐elle en riant.

En effet.

« Je ne me rendais pas compte que c’était une situation, disons, anormale, quand j’étais jeune. Pour moi, c’était ma réalité. Mais, quand j’ai commencé à raconter ça à des gens, j’ai vu à quel point ça fascinait et ça les faisait rire. Par contre, d’autres sont mal à l’aise. Mais c’est correct. Les malaises me font vraiment rire », ajoute Korine Côté.

Plus personnel

Il allait donc de soi que ce pan de son histoire serait passé sous la loupe, puis détaillé en Gros plan dans cette nouvelle tournée. Car cette fois-ci, elle s’était donné comme mission d’aller puiser dans ses expériences personnelles, plus qu’elle ne l’avait fait pour Mon show, son premier spectacle. L’écriture a d’ailleurs été bien différente cette fois-ci pour l’humoriste de 38 ans.

« Quand tu fais ton premier spectacle, tu as déjà des numéros et des gags que tu traînes avec toi depuis un bout, que tu gardais dans ton sac pour cette occasion-là. Mais quand tu prépares ton deuxième, tu repars à neuf. Et là, c’est l’occasion de parler de choses plus personnelles. Parce que plus les gens te connaissent, plus tu peux te permettre d’aller dans le personnel et dans la confidence », avance-t-elle.

Maman présente

Il y a un bon moment que Korine Côté prépare ce retour sur scène. En effet, à pareille date l’an dernier, elle avait déjà amorcé le rodage de ce Gros plan sur différentes scènes de la province. Mais entre-temps, l’humoriste s’est permis une pause de quelques mois, histoire d’accueillir son premier enfant, Henri, né l’hiver dernier. Et lorsqu’est venu le temps de reprendre le travail, les choses avaient beaucoup changé.

« Le spectacle a été complètement revu. Certains numéros ont été changés, d’autres ont carrément pris le bord. J’avais de nouvelles choses à raconter », explique-t-elle.

Le retour au travail s’est ensuite fait graduellement, et sans heurt, pour la nouvelle maman. Mais elle ne cache pas que son horaire de tournée a été pensé en fonction de son équilibre familial, avec des dates de spectacles désormais plus dispersées.

« Je sais qu’il va y avoir quelques semaines plus difficiles où je vais devoir découcher. Je l’appréhende. J’ai de l’aide extraordinaire de mon chum, de ma mère et de ma belle-mère. Mais ce n’est pas ça, le problème. Le vrai problème, c’est que moi je m’ennuie de mon fils quand je dois partir. Je veux être là pour lui », confie-t-elle.

« Mais tout va bien aller. Tout va bien aller », ajoute-t-elle rapidement, en touchant du bois, un large sourire sur les lèvres.

► Korine Côté présentera son spectacle­­­ Gros plan au Monument-national­­­ de Montréal mardi et mercredi­­­. Elle s’arrêtera également à la Salle Albert-Rousseau de Québec­­­ le 19 novembre.