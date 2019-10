Un penthouse de 8,6 millions $

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous propo­sons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’ini­tiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un condo à 8,6 millions $ au centre-ville

Capture d'écran mypaint.com (courtière Marie-Yvonne Paint)

Un condo de sept pièces, dont trois chambres et trois salles de bain, qui s’étend sur deux étages et 4129 pieds carrés, vient d’être mis sur le marché à Montréal. « Ce sublime penthouse, sans équivalent sur le marché actuel, est un véritable hymne au raffinement et à l’élégance », décrit la courtière Marie-Yvonne Paint, de Royal LePage. Selon elle, « ce chef-d’œuvre conçu sur mesure définit parfaitement la vie de luxe ». La propriété appartient actuellement au président et fondateur d’une société montréalaise spécialisée dans la messagerie et le stockage­­­ cryptés.

Un mystérieux trust vend une maison 7 millions $ à Westmount

Capture d'écran Sotheby's Realty (courtière Liza Kaufmann)

Un mystérieux trust a mis sur le marché une maison pour 7 millions $ à Westmount. « Cette luxueuse et charmante maison construite en 1936 et aux proportions grandioses est située sur plus de 16 000 pieds carrés de terrain », décrit une annonce sur le site Sotheby’s Realty. On sait peu de choses sur le propriétaire de la maison, le 753 Lexington Trust. Le Westmount Independent avait rapporté en mars 2011 que son fiduciaire était Gerard Sistek. Le nom de ce dernier apparaît dans la base de données du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) comme étant relié aux Panama Papers. Dans un document de décembre 2011, c’était plutôt un certain Jack Freger, un résident de Côte-St-Luc aujourd’hui décédé, qui était le fiduciaire. La résidence a appartenu dans le passé au fondateur de la chaîne Zellers, à une compagnie liée à la famille Bronfman et à Icaro Olivieri, ancien patron de Bauer.

Le président de l’Institut national du sport achète

Le président du conseil d’administration de l’Institut national du sport du Québec, Tom Quinn, s’est offert début octobre une propriété dans l’ouest de l’île de Montréal pour 2,7 millions $. M. Quinn, un ancien haut cadre de Sports Experts, a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 2016.

500 000 $ US par année minimum pour faire partie du 1 %

Il est de plus en plus difficile de faire partie du 1 % des plus riches aux États-Unis. L’agence Bloomberg a rapporté cette semaine qu’un Américain devait désormais gagner plus de 500 000 $ US par année pour appartenir à ce groupe sélect. C’est 33 % de plus qu’en 2011.

Les touristes de l’espace se mettent à la mode

Photo AFP

Les futurs touristes de l’espace pourront maintenant s’équiper de nouvelles combinaisons à la fine pointe de la mode. L’entreprise américaine Under Armour a dévoilé cette semaine une combinaison équipée de huit nouvelles technologies, dont une censée « éliminer » la gravité. La firme Virgin Galactic, du milliardaire britannique Richard Branson, doit commencer l’an prochain à emmener quelque 600 touristes dans l’espace. Le coût du voyage : environ 250 000 $ US par personne.