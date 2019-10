Un salon pour rêver de voyages

Depuis plus de 30 ans, le Salon International Tourisme Voyages propose de s’informer et de rêver de partir pour des contrées inconnues grâce aux conférences de professionnels du voyage et de rencontres auprès d’offices de tourisme d’une centaine de pays. Cette année, l’événement se tiendra les 25, 26 et 27 octobre à Place Bonaventure. Pour avoir accès au calendrier des activités :

À cette occasion, même si de nombreux livres ayant pour thème les voyages sont offerts sur le marché, seul Guides Ulysse (guidesulysse.com) dispose d’un kiosque dans ce salon. On pourra, entre autres, y trouver leurs quatre dernières nouveautés de la splendide collection « 50 itinéraires de rêve ».

1. Espagne et Portugal Photo courtoisie Espagne et Portugal qui propose la découverte de ces deux pays aux fabuleux paysages et à la riche histoire en 50 circuits de quelques jours ou quelques semaines, dans les villes ou sur les petites routes de campagne.

2. L’Europe à moto Photo courtoisie Pour de longues excursions sur les plus belles voies panoramiques en France, en Écosse, en Norvège, en Croatie, et plus encore.

3. Routes des vins dans le monde Photo courtoisie La sommelière Natalie Richard nous guide vers les vignobles du Québec, du Niagara, mais également de la Nouvelle-Zélande, de la Turquie, de l’Afrique du Sud et de tous les endroits où la vigne s’emploie à façonner le paysage et à offrir des expériences inoubliables. À travers ses écrits, on découvre de grands crus dans de magnifiques châteaux, on rencontre des vignerons passionnés ou l’on visite des vignobles à vélo.

4. Voyages spirituels autour du monde Photo courtoisie Qui d’autre que les professionnels de l’Agence Spiritours, spécialisée dans le tourisme spirituel, auraient pu créer ces circuits mettant en lumière des traditions religieuses, des célébrations annuelles, des rituels divers lors de voyage de ressourcement ?

Quelques auteurs ayant écrit ou collaboré aux ouvrages cités plus hauts se rendront dans la Zone Experts pour offrir des conférences et présenter leur livre ou celui auquel ils ont collaboré.

Vendredi de midi à 13 h et de 15 h à 16 h : Les plus beaux voyages spirituels dans le monde : dépaysement et ressourcement avec les auteures Anne Godbout et Catherine Agostini (Voyages spirituels).

Vendredi de midi à 13 h et de 15 h à 16 h : Découvrir les plus belles routes des vins de la planète : où aller et comment se préparer, avec la sommelière Natalie Richard (Routes des vins dans le monde).

Vendredi de 13 h à 14 h : À la découverte de l’Espagne méditerranéenne et des secrets bien gardés de ses sublimes costas ! Avec la journaliste Marie-Ève Blanchard (Espagne et Portugal et Fabuleuse Espagne).