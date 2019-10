Victoire à l’arrachée des Titans

Les Titans de Limoilou ont eu chaud, très chaud, samedi après-midi à domicile, mais ils se sont finalement sauvés avec une victoire de 21-17 face aux Nordiques de Lionel-Groulx.

Avec cette victoire qui porte leur fiche à six gains et deux revers, les Titans de Limoilou s’assurent du 3e rang du classement peu importe ce qui adviendra lors du dernier weekend d’activités. Ils disputeront ainsi le premier match de leur histoire à domicile en Division 1 le 2 novembre prochain.

En retard 17-14 face aux Nordiques qui sont toujours à la recherche d’une première victoire cette saison, mais qui auraient mérité un meilleur sort, les Titans ont repris le ballon à leur ligne de 43 alors qu’il ne restait que 72 secondes au cadran.

Une passe de 34 verges à Samuel Latouche a pavé la voie au touché de la victoire de Natan Girouard-Langois qui a réussi une course de cinq verges.

«On n’a pas pris Lionel-Groulx de haut, a indiqué à deux reprises l’entraîneur-chef Dave Parent. Ils ont joué du bon football et ils étaient prêts. De notre côté, je ne suis pas content de la première demie. En deuxième, on a mieux fait, mais on s’est arrêté nous-mêmes. Les receveurs ont écopé de pénalités pour avoir retenu, ce qui n’est pas normal. On a aussi échappé des passes.»

Deux placements ratés à l’intérieur de la ligne de 30 verges par Felipe Forteza auraient pu coûter cher aux Titans. «C’est la première fois qu’il se retrouvait à botter sous pression, a expliqué Parent. Il va apprendre de cette expérience. Je suis convaincu qu’il va être le botteur le plus courtisé dans deux ans quand il complètera son parcours collégial. Il possède toute une jambe, mais il a connu une mauvaise journée. Si on n’avait pas marqué un touché en fin de match, je n’aurais pas hésité à tenter un autre placement avec Felipe.»

Victoire des Spartiates

Dans un match déterminant pour le championnat de la saison régulière présenté au Centre Claude-Robillard, les Spartiates du Vieux Montréal ont pris une sérieuse option sur le titre en disposant des Phénix d’André-Grasset au pointage de 37-14. Il s’agissait d’un premier revers pour les Phénix cette saison.

Les deux équipes se retrouvent à égalité au sommet avec un dossier de sept gains et un revers. Une victoire des Spartiates samedi prochain face aux Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu confirmera leur championnat puisque le bris d’égalité les avantagera.

Défaite des Faucons

Les Faucons de Lévis-Lauzon (1-7) se sont inclinés par la marque de 56-14 devant les Cougars du Collège Champlain (4-4) cet après-midi au Coulter Field. Les Cougars complèteront leur saison, vendredi prochain, en rendant visite au CNDF dans un match crucial pour une place dans les séries éliminatoires.