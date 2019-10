Autre séjour fructueux en Corée du Sud pour Justin Thomas

L’Américain Justin Thomas a eu le dernier mot sur son rival néo-zélandais Danny Lee et a remporté le tournoi The CJ Cup @ Nine Bridges, dimanche, sur l’île de JeJu, en Corée du Sud.

Conséquemment, le vainqueur a savouré une deuxième victoire en trois ans à cet endroit. Ex aequo en tête avec Lee au terme des trois premières rondes, il a empoché le 11e titre de la PGA de sa carrière. Par ailleurs, il revendique huit gains en 11 tentatives quand il détient l’avance après les 54 premiers trous d’un tournoi.

Thomas, 26 ans, a remis une carte de 67, cinq coups sous la normale, pour terminer avec un cumulatif de 268 (-20) et une priorité de deux coups sur Lee (69). Le trio formé du Japonais Hideki Matsuyama (65), de l’Australien Cameron Smith (69) et de Gary Woodland (66), des États-Unis, a pris le troisième rang à 273 (-15).

Le Canadien Corey Conners (66) a terminé à égalité en 12e place avec un total de 277 (-11).

Danielle Kang fête son anniversaire dignement

Chez les femmes, l’Américaine Danielle Kang s’est offert un beau cadeau pour son 27e anniversaire de naissance en remportant le tournoi Buick de Shanghai.

Ainsi, Kang (70) a décroché son deuxième titre consécutif à cet événement et mis la main sur une bourse de 315 000 $. Elle n’a pas commis de boguey pour finir avec une fiche de 272 (-16) et une avance d’un coup sur l’Américaine Jessica Korda (72).

«Ce fut une journée énervante, mais j’ai certainement bien joué. C’était difficile, car il fallait surveiller ce que Jessica faisait. J’ai toutefois tenté de m’en tenir à mon jeu, a commenté la gagnante sur le site de la LPGA. Il y a eu plusieurs occasions d’oiselet, j’ai connu quelques hauts et bas. J’étais plus stressée sur le dernier roulé, mais je l’ai réussi.»

La Canadienne Brooke M. Henderson (73) a conclu au neuvième échelon avec un bilan de 279 (-9).