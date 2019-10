Canada: les coups de cœur de Julie Ringuette et Pascal Morrissette

De l’île Fogo à l’île de Vancouver, la comédienne Julie Ringuette et l’humoriste Pascal Morrissette ont parcouru le Canada d’un bout à l’autre dans le cadre de l’émission «À nous deux Canada!» qu’ils coaniment sur les ondes d’Évasion. Leur but? Découvrir des expériences hors du commun. Leurs aventures les ont menés au territoire du Yukon et dans toutes les provinces canadiennes à l’exception du Québec. Ils nous partagent quelques-uns de leurs coups de cœur

Le Yukon et ses glaciers

La première chose que nomment les deux animateurs quand on leur demande quelles ont été leurs découvertes les plus mémorables au Canada, c’est le Yukon, sans aucune hésitation. «Le Yukon c’est tellement charmant, dit Julie Ringuette, c’est à visiter une fois dans ta vie.»

Ce sont les champs de glaciers du parc national Kluane, qu’ils ont admirés du haut des airs, qui les ont le plus marqués. «On a survolé les glaciers, on s’est rendus à la frontière de l’Alaska et c’est là que tu vois l’immensité de notre pays et de nos territoires. C’est tellement grand, le Canada!» évoque Julie Ringuette.

«Notre vol a duré deux heures, se rappelle Pascal Morrissette. Dans l’émission, ça dure sept minutes, mais pour nous, pendant deux heures, ça ne finissait plus. C’était incroyable.»

Terre-Neuve et l’île Fogo

L’île Fogo, une île de pêcheurs située au large de Terre-Neuve, a aussi beaucoup fasciné le couple. «C’est une île où on a construit un des plus beaux hôtels du monde, explique Pascal, c’est très audacieux comme projet. Ça s’appelle le Fogo Island Inn, et tout y est en relation avec la communauté, tous les employés proviennent de la communauté. C’est magnifique, ajoute-t-il, l’hôtel est comme à flanc de rocher, un peu sur le bord de l’eau. C’était quelque chose.»

Le mode de vie des pêcheurs de l’île Fogo les a aussi beaucoup marqués. «T’as l’impression d’être sur la Lune, c’est la planète Mars, se souvient Julie. C’est incroyable que des populations aient pu survivre» dans un tel environnement.

Tofino et l’île de Vancouver

Un autre endroit que les amoureux ont adoré, c’est la petite ville de Tofino, située au bord du Pacifique, sur l’île de Vancouver. Pascal la décrit comme «la Californie canadienne» et Julie la compare à San Francisco: «C’est vraiment trendy, jeune, plein de surfeurs, plein de hippies et t’as pas de trouble à te trouver du tofu! C’est vraiment cool.»

Julie a particulièrement aimé faire du surf dans cette ville. «Nous, on a fait du surf dans nos voyages, on a déjà surfé au Nicaragua, on a surfé en Thaïlande, on a surfé aux États-Unis, mais sur l’île de Vancouver c’est la première fois qu’on faisait du surf en eau froide. C’est vraiment une ambiance complètement différente.»

«Il y a beaucoup de Québécois qui viennent sur l’île de Vancouver et qui y restent, ajoute-t-elle, parce que tu tombes complètement en amour avec la ville.»

La cuisine de l’Île-du-Prince-Édouard

Du côté des Maritimes, c’est une expérience culinaire qui revient à l’esprit de Pascal. Il s’agit d’une visite guidée et d’un repas gastronomique au Inn at Bay Fortune, sur l’Île-du-Prince-Édouard, en compagnie du chef Michael Smith, que Pascal décrit comme «le Ricardo de l’Île-du-Prince-Édouard».

«Tu te promènes, il te fait une visite guidée de sa ferme, c’est vraiment un cours de cuisine de base durant lequel il partage sa philosophie», raconte Pascal.

Après la visite, tous les invités partagent un repas cuit sur feu de bois et fait entièrement à base d’ingrédients de la ferme.

«C’est gargantuesque», se remémore-t-il.

Whistler et Banff

Les montagnes de l’Ouest canadien figurent aussi parmi les gros coups de coeur de Julie Ringuette et de Pascal Morrissette. Whistler, véritable Mecque du ski alpin en Colombie-Britannique, a particulièrement conquis Julie. «C’est une ville trendy, c’est jeune, c’est cool, c’est beau, c’est à la mode. C’est une ville de plein air, ça m’a gagnée complètement», dit celle qui ne pratique pourtant même pas de sports d’hiver. « Si j’avais un voyage à refaire, je retournerais à Whistler avec des amis.»

Banff, en Alberta, a aussi laissé de beaux souvenirs dans leur mémoire, particulièrement pour Pascal. «C’est petit, mais coquet», assure-t-il.

«On est monté sur des sommets à bord de gondole. On vu un coucher de soleil sur le mont Sulphur, près de Banff. T’as la vue sur la ville, sur les montagnes, c’est dur à décrire ces images-là», conclut-il.

L’émission «À nous deux Canada!» est diffusée sur les ondes d’Évasion les lundis à 21h.