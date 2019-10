Conseil à «Une maman qui aime ses petits»

Cette mère qui te raconte ce matin combien elle et son mari sont aux antipodes sur la façon d’éduquer leurs enfants m’a fait revivre des bouts de ma jeunesse avec une mère Flower Power et un père rigide comme un livre de loi. Mes frères et moi avons beaucoup souffert de leurs divergences d’opinions, car même si on adorait le laxisme de notre mère, on s’est bien rendu compte qu’une partie de la rigidité de notre père était nécessaire, entre autres pour ne pas perdre complètement un de mes frères.