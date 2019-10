Corvées d’automne

Il y a le tumulte électoral et il y a aussi la vie. Celle qui continue, sans se préoccuper des bouleversements du monde.

Je mettais ma terrasse en tenue d’hiver, installant sur mes meubles des toiles pour les protéger, lesquelles avaient été assez difficiles à trouver parce que les quincailleries sont déjà plus en mode Noël qu’à l’étape de l’automne. Fredonnant des airs du spectacle que j’avais vu la veille pendant que je m’affairais et que mes joues rosissaient, je méditais avec un certain ravissement sur les bruits de mon voisinage.