«Lettres à une jeune comédienne» de Louise Turcot: la vérité d’un «foutu métier»

Comédienne et femme de théâtre, Louise Turcot s’est illustrée dans un grand nombre de rôles et dans tous les registres, tant sur les planches qu’au petit et au grand écran. Elle raconte toutes les facettes de son métier d’actrice – «un foutu métier» – dans son nouveau livre, Lettres à une jeune comédienne.

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1965, Louise Turcot a joué dans des pièces de Corneille, Tennessee Williams, Arthur Miller, Marivaux... mais aussi dans des émissions fétiches de la télé québécoise comme Rue des Pignons, Fanfreluche, et des films à succès comme Deux femmes en or.

Ses lettres, sincères, drôles, mordantes par moment, racontent toutes les facettes du métier qu’elle a choisi, des auditions à la vie de tournée.

Elle les pimente d’anecdotes et de réflexions très intéressantes qui immortalisent une époque, des souvenirs.

Son travail est magnifique... et essentiel, révélant ce qui se cache derrière les masques et les décors.

«Le monde a beaucoup changé, mais il y a des choses de base qui restent, et les interrogations des acteurs, quelle que soit l’époque, ça tourne toujours un petit peu autour des mêmes choses. C’est un art, alors comment s’épanouir dans son art, comment réussir, ce sont des interrogations qui sont vieilles comme le monde», dit-elle.

Persévérance et détermination

Elle insiste sur le fait qu’il ne faut pas se décourager, qu’il faut être à l’heure, qu’il faut savoir son texte.

«C’est un travail qui demande beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination, pour réussir à durer. On peut commencer d’une façon brillante et devenir une vedette très rapidement, mais est-ce que, 50 ans plus tard, on va être encore là? C’est ça la principale difficulté, je trouve.»

La comédienne écrit que le trac est toujours son ennemi juré. «C’est encore difficile. Je pense qu’en vieillissant, je ne connais pas un seul acteur ou une seule actrice qui peut dire qu’il n’a plus le trac. Je peux vous le jurer que ça n’existe pas. C’est tout ce qui fait qu’on est plus sensible et plus fragile.»

Elle a trouvé un bon remède à cette forme d’anxiété : la marche. «C’est simple, c’est pratique, ça coûte rien, c’est un exercice extraordinaire.»

L’humilité

Son texte est une invitation à se dépasser, tout le temps. «Le théâtre est un apprentissage incroyable. Ce qu’il nous apprend surtout, c’est l’humilité. Il n’y a personne qui commence en se pétant les bretelles. Cette position d’humilité, de disponibilité, d’acceptation de ce qui va se passer – parce qu’il va se passer des choses imprévues –, cette belle disposition d’esprit aussi.»

Dans la vie, on ne peut pas tout contrôler, ajoute-t-elle. «On est obligé d’accepter plein de choses qui nous arrivent. Et si on a une bonne façon de voir les choses, ça peut être bénéfique. C’est une chose que le théâtre nous apprend, parce que le théâtre, c’est l’instant présent, autant pendant les répétitions que sur scène.»

Elle a aussi appris, grâce au théâtre, qu’on ne peut pas toujours réussir.

«Des fois, on ne sait pas pourquoi, pour toutes sortes de raisons, on n’arrive pas où on voulait aller. On arrive ailleurs. Il faut l’accepter et apprendre de nos erreurs. Le théâtre, c’est comme la vie : ça bouge, ça change, avec nos sentiments, notre vie, tout ce qui nous arrive, avec les rôles qu’on nous offre. Ce grand mouvement qui demande une énergie extraordinaire, c’est une école de vie remarquable.»

► Louise Turcot a joué au théâtre, à la télé, au grand écran.

► Elle a aussi écrit des romans et des livres pour la jeunesse.

► Au printemps prochain, elle jouera au Théâtre de Quat’Sous avec son mari Gilles Renaud dans une pièce de Réjean Ducharme, À quelle heure on meurt.

► Elle sera présente au Salon du livre de Montréal.

EXTRAIT

Photo courtoisie, VLB Éditeur

«J’avais quitté le couvent [du cours classique] pour entrer dans ma nouvelle religion, le théâtre. J’étais passionnée, déterminée, toujours studieuse et vierge... à tous points de vue! En trois ans de conservatoire, j’allais m’épanouir et me transformer, verser beaucoup de larmes, tomber en amour, découvrir Marivaux, Racine, Corneille, Molière, la bière, le vin pas cher, le camembert, la pilule (ouf!), l’amitié, l’escrime, les Gauloises bleues et les poèmes de François Villon, mis en scène par un tout jeune André Brassard et récités par un gars aux cheveux longs qui fumait la pipe et écrivait de la poésie dans notre chambre, la nuit, torturé par le spleen.»

– Louise Turcot