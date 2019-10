Le "Doomsday plane" de la marine américaine cloué au sol par un seul oiseau

C'est ma nouvelle cocasse de la fin de semaine. Le Boeing E-6 Mercury est un centre de commandement aéroporté.

Cet avion de la US Navy est surnommé le "Doomsday plane" et on le fabrique à un coût de 144 millions de dollars américains. On le dit capable de survivre à une attaque nucléaire et de mener une riposte. Pourtant le site American Military News dévoilait hier quelques détails entourant un incident survenu le 2 octobre dernier.

Le Boeing E-6 est actuellement confiné dans un hangar où l'on devra effectuer des réparations dont le coût s'élève à plusieurs millions de dollars. Le motif de cette immobilisation? Un oiseau a été aspiré par un des moteurs. Il s'agit du deuxième incident impliquant cet avion cette année. Le 2 février dernier, on l'avait accroché en le sortant du hangar.

Si l'on peut s'étonner qu'un seul oiseau puisse faire autant de dégâts, les incidents de ce genre ne sont pas rares. De 1981 à 2011, on en a rapporté 16 500 pour des coûts de 372 millions.

