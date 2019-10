Le style néo-bourgeois

Vous avez peut-être remarqué que les pièces intemporelles dominent actuellement dans les boutiques et sur les sites de commerce en ligne. Après des saisons de vêtements aux allures athlétiques, le balancier de la mode bascule vers le néo-bourgeois. Comme son nom l’indique, les élégantes compositions BCBG, bon chic bon genre, sont twistées et remises au goût du jour. Parmi celles-ci, on retient entre autres les blouses-foulards, les pantacourts, les trenchs, les jupes plissées, les robes sous les genoux, les mocassins, les bottes hautes et les sacs à main en croco.