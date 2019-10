Premier but dans la LNH: «il n’y a rien de comparable» – Jack Hughes

Jack Hughes se souviendra longtemps de ce match disputé contre les Canucks de Vancouver, samedi, au Prudential Center. Non seulement a-t-il donné la victoire aux Devils avec son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais c’était également la première fois qu’il affrontait son frère Quinn dans le circuit Bettman.

Premier choix au total du dernier repêchage, le joueur de centre de 18 ans a marqué l’unique but de la rencontre, en première période, en complétant le jeu de Taylor Hall en avantage numérique,

AFP

«C’était formidable; c’est toute une sensation de marquer un but dans la LNH. Il était vraiment temps que ça arrive, et ça fait du bien de s’inscrire au pointage, a raconté Hughes dans une entrevue publiée sur le site NHL.com.

«Il y a tellement d’émotions qui viennent avec [ce premier but]. [...] Comme Wayne Simmonds m’a dit sur le banc, il n’y a rien de comparable. C’est une sensation irréelle et j’espère pouvoir en ajouter quelques autres.»

AFP

Face au grand frère

Quinn Hughes s’est réjoui pour son frère à l’issue de la rencontre. Le défenseur de 20 ans des Canucks a lui-même marqué son premier but dans la LNH le 9 octobre dernier dans un gain de 8 à 2 contre les Kings de Los Angeles, à Vancouver.

«Je suis content pour lui, mais je suis ici pour faire mon travail. Il y a beaucoup d’amour fraternel et, évidemment, je vais aller le féliciter. Par contre, j’aurais aimé que ce soit nous qui gagnions 1 à 0», a dit le choix de premier tour des Canucks, septième au total, à l’encan 2018.

Jack Hughes a aimé se retrouver en face de lui pour la première fois dans la LNH. «C’était plaisant de voir Quinn, mais en même temps, tu es tellement concentré, car c’est une ligue très relevée. Vancouver forme une très bonne équipe, tu dois présenter ton meilleur jeu. C’était bien de jouer et de gagner contre lui.»

AFP

Hughes était également encouragé par la tenue des Devils qui ont remporté leurs deux derniers matchs après avoir perdu leurs six premiers cette saison.

«Je crois que ça clique davantage et nous avons mieux fini le match. L’équipe gagne maintenant. Notre jeu de puissance commence à marquer et on fait bien pour écouler les pénalités.»

Les Devils tenteront de poursuivre sur leur lancée vendredi lorsqu'ils recevront les Coyotes de l’Arizona à Newark.